Reform: Hvis det ikke er svært, skal det være nært.

Sådan har det lydt fra regeringen de seneste dage. I virkelighedens verden er det slet ikke så simpelt. Rigtig mange af vores ældre, medicinske patienter, som havner på hospitalerne i dag, er ikke sådan at putte i regeringens kasser, hvorpå der blandt andet står KOL, diabetes, muskel-skelet-lidelser eller hjertekar-sygdomme. Det er mennesker, vi har med at gøre her - ikke bare diagnoser.

Mange ældre patienter lider ofte af flere ting på én gang. Og så er det ikke spor nemt, det er faktisk svært. Og det, der er svært, skal behandles af en lærd.

For os er det ikke afgørende, om sundhedstilbuddene er nære, men derimod om de er gode og trygge for patienterne.

Når antallet af ældre mennesker og antallet af kronisk syge borgere stiger så markant, som det vil ske de kommende år, er det relevant at se på sammenhængen mellem det specialiserede hospitalsvæsen og det nære sundhedsvæsen.

Hvis de praktiserende læger skal overtage nogle af opgaverne fra hospitalerne, er det afgørende, at der er uddannet tilstrækkeligt med læger i almen medicin. Og hvis speciallæger på sygehusene fremover skal yde endnu mere rådgivning til de kommunale tilbud, er det også afgørende, at der er tilstrækkelig med speciallæger. På samme måde skal de øvrige sundhedsprofessionelle have de rette kompetencer. Ellers holder præmisserne for reformen ikke. Desværre er der i dag stor mangel på både speciallæger i almen medicin og speciallæger i lungemedicin og geriatri, som er nogle af de områder, som kommunerne vil få brug for ekstra rådgivning i.

Erfaringerne med at lægge sundhedsopgaver over i det nære sundhedsvæsen - hos kommunerne, er desværre ikke altid lige gode. Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for en række nye sundhedstilbud. Tilbud, som kommunerne var længe om at komme i gang med at løse og tilbud, som kommunerne i dag løser på vidt forskellige måder og med store kvalitative forskelle.

Det oplever overlægerne, når de udskriver patienter til videre behandling og pleje i kommunerne. Nogle steder fungerer det godt med tilbud af høj kvalitet, som falder prompte, når borgeren udskrives fra hospitalet. Andre steder sker der alt for lidt. Og borgerne - hvoraf mange er ældre - er dermed overladt uden den rette genoptræning eller opfølgning - eller til tilbud, som iværksættes alt for sent. Med store konsekvenser til følge. Vi kan ende med at stå med A- og B-tilbud, afhængig af hvor man bor i landet.

Hvis vi skal sikre, at de kommunale sundhedstilbud bliver af tilstrækkelig høj kvalitet og bliver ensartet på tværs af de 98 kommuner og de 21 sundhedsfællesskaber, skal de nationale kvalitetsstandarder være udarbejdet, inden opgaverne flyttes ud. Der skal være standarder for multisyge ældre patienter, ikke blot for isolerede sygdomme. Og det siger sig selv, at ingen kommuner må kunne snige sig uden om at sikre behandling, der lever op til standarderne, ligesom kommunerne ikke må kunne bruge dårlig økonomi eller mangel på faglige ressourcer som undskyldning for, at syge borgere ikke får den behandling, de har brug for.

Kort sagt: De nationale retningslinjer skal kunne trumfe det kommunale selvstyre.