Tyveri: Lokale butikker og købmænd er med til at binde de lokale samfund sammen og skabe nærhed og tryghed, som er altafgørende for et velfungerede samfund. Desværre oplever alt for mange lokale butikker i Danmark at blive udsat for butikstyveri.Kasser med chokoladebarer, dyre vine og instant-kaffebøtter. Det er nogle af de varer, som danske butiksejere får stjålet på næsten daglig basis. Butiksejerne står desuden ofte i situationer, hvor de samme tyve igen og igen kommer og stjæler varer fra deres butikker - nogle gange helt åbenlyst og tilsyneladende helt uden frygt for konsekvenserne. I hele 61 procent af de sager, hvor der gives en bøde eller afsiges en dom for butikstyveri er gerningsmanden tidligere blevet straffet for en tilsvarende forbrydelse. Mange af butikstyverierne i Danmark bliver samtidigt begået af udenlandske statsborgere, som tilsyneladende ikke nærer nogen frygt for konsekvenserne. Sidste år var 34 procent af politiets sigtelser for butikstyveri rettet mod udenlandske statsborgere. Det er alt, alt for mange. Butiksejerne har også en oplevelse af, at de varer, som der bliver stjålet fra deres butikker, efterfølgende i stor stil bliver solgt som hælervarer i bl.a. kiosker og via f.eks. sociale medier. Det er problemer, som butiksejerne ikke skal stå alene med.

Netop derfor lancerede jeg for nyligt et nyt udspil til kamp mod butikstyveri. Med syv nye og målrettede initiativer styrker vi politiets og myndighedernes indsats mod butikstyve og særligt organiserede tyvebander. Vi vil kort sagt problemerne med organiseret og gentagen butikstyveri til livs.

Straffen for at begå butikstyverier skærpes, særligt i gentagelsestilfælde, politiets efterforskning af sager om omrejsende kriminelle grupper styrkes og i sager om hæleri på internettet, får politiet bedre mulighed for at anvende hemmelige agenter.

Det kan heller ikke være rigtigt, at butiksejere skal se deres stjålne varer blive solgt i en kiosk længere nede af gaden. Derfor er politiet, Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen gået sammen i kampen mod hæleri. De vil foretage et større antal kontrolaktioner i kioskmiljøet med henblik på afdække problemets omfang, sådan at vi kan finde ud af, om der er behov for en fortsat styrket indsats på området.

Og næste år har politiet en helt ny digital anmeldelsesplatform klar, så butikstyveri fremover kan anmeldes digitalt. For i Danmark skal vi værne om vores erhvervsdrivende. Det skal være attraktivt at drive en købmand eller have et supermarked. Det er direkte ødelæggende for det lokale erhvervsliv og for trygheden, når butiksejere blot må se magtesløse til og opleve gentagende butikstyverier. Vores udspil er et tiltrængt løft af indsatsen mod organiseret butikstyveri.