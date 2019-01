Slip statens naturarealer fri

Natur: I Danmark kan vi glæde os over, at vi har nogle rigtigt smukke landskaber. Vores brede strande ved Vesterhavet, hederne, moserne og ikke mindst de smukke skove er alt sammen natur, som vi er stolte af og ønsker at bevare. Det til trods må vi se i øjnene, at vi har et stort arbejde foran os, hvis arternes tilbagegang og tabet af biodiversitet skal bremses inden 2020. At gøre netop dét er et erklæret mål i EU-regi for Danmark og de øvrige medlemslande.

I foråret 2016 har Liberal Alliance og regeringen lavet en aftale om at udlægge 25.000 hektar skove til urørt skov. Det er et meget vigtigt skridt i den rigtige retning mod bedst mulige betingelser for diversiteten. Med en ulmende valgkamp in mente er Socialdemokratiet også ved at få øjnene op for vigtigheden af skridt som de nævnte. Således fortalte Mette Frederiksen 8. januar i Aftenshowet om et socialdemokratisk forslag om statslige opkøb af skov, som derefter ikke skal dyrkes, men have lov at ligge uberørt hen.

Ideen er fra naturens perspektiv ikke dårlig, men at købe nye skove bør ikke være første skridt. Den danske stat råder over mere end 100.000 hektar skov, og indtil videre er under en fjerdedel udlagt som urørt skov. I stedet driftes de f.eks. til produktion af tømmer i konkurrence med privat skovbrug. Dér bør vi begynde. Vi mener, at driften af statens skove skal omlægges. De skove, der hovedsageligt har værdi som "træ-marker" og bruges til produktion af tømmer, kan sælges til private, så staten ikke længere konkurrerer om den industri. Pengene kan så bruges til at skabe mere biodiversitetsnatur. Skove med højt potentiale som urørt skov og naturskov skal omlægges til det.

Hvis Mette Frederiksen mener det, når hun siger, at "der kun er en vej at gå, og det er at begynde at genoprette natur", så bør der være grobund til en bred aftale om netop det.

Biodiversitet er imidlertid også mere end urørte skove. Naturstyrelsen råder over 90.000 hektar lysåben natur, herunder enge og heder. Også de forvaltes flere steder på måder, som ikke er hensigtsmæssige i forhold til biodiversitet, fordi man sigter efter at optimere EU-tilskud eller kommerciel drift. Det må stoppes, så vi kan fremme natur af høj kvalitet.

Med andre ord skal den natur, som staten allerede råder over slippes fri! I Liberal Alliance mener vi, at dét en fornuftig plan.