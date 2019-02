Skrot din gamle brændeovn for miljøets skyld

Skrot: I tirsdags åbnede vi for en ny skrotpræmie, hvor du kan få 2.000 kr. for at skrotte din gamle brændeovn fra før 1995. Regeringen har afsat 46 mio. kroner til at få sagt farvel til de værste osere. Det gør vi, fordi vi gerne vil have renere luft i Danmark.

Røgen fra brændeovne kan genere ens naboer, og partikelforureningen fra ovnene medfører hvert år omkring 400 for tidlige dødsfald. En uforholdsmæssigt stor del af forureningen kommer fra de ældste brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som de nye. Derfor vil vi bruge skrotpræmien til at accelerere udskiftningen af gamle brændeovne.

Nogle mener, at vi hellere skulle forbyde brændeovne, da det vil være mere effektivt. Jeg vil ikke tage hyggen ud af stuen i de flere hundredetusinde danske hjem med brændeovn. Derfor er det også op til den enkelte, om de vil bruge de 2.000 kroner på en ny mere miljøvenlig brændeovn, skifte til jordvarme eller noget tredje. Det skal staten ikke bestemme.

Det er en balance, hvor vi ønsker at få renere luft uden at ty til forbud. Og skrotpræmien står ikke alene. Fra næste år vil man skulle udskifte eller skrotte brændeovne fra før 2003, hvis en bolig med en gammel brændeovn skifter ejer. Det er naturligt at få gjort i en situation, hvor mange alligevel vil forbedre boligen.