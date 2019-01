Skræmmende Sjælsmar:. Det kan aldrig blive børnenes skyld

På kant: Børnene på Sjælsmark mistrives. De lever under forhold, som ingen børn burde leve under, og de risikerer at få varige mén.

Det siger sig selv, at det ikke er børnenes skyld. Det er ikke dem, der har bestemt, at familien skulle rejse til Danmark, og det er ikke dem, der har gjort, at de ikke kan rejse hjem igen. Det er de voksne, der slås. Børnene bærer konsekvenserne.

Alligevel nægter et politisk flertal at forbedre vilkårene. Dansk Folkeparti trækker på skuldrene. Og Socialdemokratiets bedste bud er, at børnene tvangsfjernes. Så først tvinger man børnene til at bo under helt urimelige vilkår. Og når de tager skade af det, fjerner man dem fra deres familie.

Situationen er skræmmende. For enhver politiker, ja, ethvert menneske og ethvert samfund, der har glemt, at børn selvfølgelig skal behandles ordentligt og med kærlighed, har mistet noget af sig selv. Kynismen har sejret over humanismen.

Derfor er børnene på Sjælsmark en prøvesten for, hvilket land Danmark skal være. Kan vi leve med børn, der mistrives, fordi de er blevet brikker i et spil om magt og indflydelse? Det politiske flertal på Christiansborg har taget stilling. Spørgsmålet er, om alle vi andre også har glemt, at børn er børn, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra.