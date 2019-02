Skattereglerne skal tilpasses en moderne virkelighed

De få: For nogle uger siden var jeg i selskab med nogle venner i det, vi kalder fredagsklubben. Vi mødes med jævne mellemrum, nyder lidt god mad og et glas vin - og naturligvis drøfter vi, hvad der sker rundt omkring os.

Globaliseringen har gjort verden mindre, og EU har gjort Europa større, påstod en af vennerne. Jeg reagerede prompte med et "sikke noget sludder!" Europa kan jo ikke blive større end den globale verden og tænkte, at han nok havde læst et eller andet på nettet, noget Fake News.

Men så fortalte han, at naboen, der er flittig internethandler, havde købt tre par lange vintersokker i Kina. Sokkerne skulle bruges til en skiferie i Østrig. Leverancen sneg sig op på tre ugers leveringstid, men så blev de også leveret med posten direkte på adressen. Det må da have været dyrt, var min første reaktion, men nej - prisen var under udsalgsprisen hos den nærmeste sokkesælger.

Vi har aldrig før haft en højere levestand end i dag, men fordelingen af rigdommen har aldrig været mere ulige. Klodens 50 rigeste personer ejer lige så meget som 50 procent af befolkningen. Globaliseringen har skabt grobund for de store IT-selskaber. Vi bruger dem dagligt, og vi kan slet ikke undvære deres produkter. Til gengæld bidrager de slet ikke, eller kun i ringe grad til fællesskabet. Er det rimeligt? Alle os, der gennem et langt liv har passet vores arbejde og betalt skat, føler uretfærdigheden. En i gruppen havde læst, at Apple kun betalte 0,005 procent i skat af deres europæiske fortjenester. Den diskussion gav anledning til, at der blev spildt lidt rødvin på dugen.

Skat er et af de emner, der oftest kommer på dagsordenen i fredagsklubben, og der er bred enighed om, at den hjemlige skattepolitik har politikerne ikke styr på. Men hvad så med den globale? Her flyder valutaer rundt (via nettet) på splitsekunder, og via sindrige selskabskonstruktioner havner fortjenesten i skattely i de lande, der ikke har moral til at føre en solidarisk skattepolitik. Grænseoverskridende skattepolitik er lige så umulig,som at fange ål med de bare hænder, hævdede flere af fredagsklubbens medlemmer.

Men her tager de fejl. EU-kommissionen er klar med to forslag til ny digital skat, der skal stoppe de store internetfirmaers skattefiduser. En række EU-lande med Frankrig og Tyskland i spidsen bakker op om kommissionens forslag, men Danmark tøver. Men det må være muligt at kræve grænseoverskridende politisk samarbejde for at fremme beskatningen af indtjeningen, selv om et firma ikke fysisk er tilstede i et land. Målet må være at få indføjet et afsnit i det kommende regeringsgrundlag, som forpligter til at gøre noget ved udformningen af skattereglerne, så de passer til den moderne økonomi og tidsalder.