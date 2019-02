Skat: Nu ruller nye katastrofale afsløringer af tilstanden i vores skattevæsen.

400.000 bilejere har siden 2012 ikke betalt deres bilafgifter og skattevæsenet har ikke været i stand til at bede politiet klippe deres nummerplader. 12.000 topskattebetalere, der altså ikke mangler penge på kistebunden, har fået afskrevet deres gæld af Gældsstyrelsen. I 2018 voksede den samlede gæld til det offentlige til svimlende 116 milliarder kroner. Det er bare de nyeste eksempler på den efterhånden uendeligt lange liste af skandaler i skattevæsenet. Læg dertil momskarruseller, hvidvask, udbyttesager, ejendomsværdibeskatning - og jeg kunne blive ved. At vi i et højteknologisk samfund som det danske står med et skattesystem i totalt forfald er ikke bare tragisk, det kandiderer til at være en af de største politiske skandaler i moderne historie.

Alt imens der foregår skatteunddragelse for milliarder af kroner, bruger Christiansborgpolitikerne tiden på at skændes om, hvorvidt vi har råd til at give nedslidte ret til tidlig folkepension, løfte vores ældrepleje med flere hænder, fjerne nedskæringerne på uddannelsessystemet, investere i klima og miljø. Det er tragikomisk at være vidne til et politisk system, der ikke vil tage ansvar for den ulykke, politikerne selv har pådraget vores skattevæsen.

De borgerlige stod i spidsen for en nedbarbering af skattevæsenet. De fyrede, inden man overhovedet vidste, om IT-systemerne kunne måle sig med skattefolkenes vedholdende inddrivelsesarbejde. Lars Løkkes strukturreform med lukning af de kommunale skattekontorer fik restancerne til at eksplodere. Skatterevisorernes egen fagforening advarede dengang mod de spareplaner, der har vist sig at have så fatale konsekvenser. Nu fosser pengene så ud af statskassen, samtidig med at der mangler penge til ordentlig velfærd.

Hvis ikke man kan regne med, at vores skattevæsen kommer efter de mennesker, der ikke betaler deres skat eller bevidst forsøger at unddrage sig fællesskabet, så smuldrer tilliden og legitimiteten totalt. Spørgsmålet for en ny regering er ikke så meget, hvor høj skatten skal være, men nærmere at få genoprettet vores skattevæsen.