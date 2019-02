Sundhedsreform: Regeringens udspil til sundhedsreform har fokus på at gøre sundhedsvæsnet mere borgernært. På dén baggrund undrer det os såre, at politikerne nu vil give samtlige førstegangsfødende tilbud om at være indlagt på hospital de første to døgn efter fødslen.

Faktum er jo nemlig, at langt hovedparten af de godt 30.000 førstegangsfødsler årligt i Danmark foregår uden komplikationer.

Vi foreslår i stedet at fortsætte den ordning, som gælder i store dele af landet med hjemsendelse fra sygehuset ca. fire timer efter fødslen. I stedet for 60.000 liggedøgn på hospital for raske kvinder anbefaler vi besøg af en sundhedsplejerske hjemme hos alle førstegangsfødende eksempeltvist fire gange inden for de første to døgn.

Vores forslag vil give den nybagte mor og det nyfødte barn mere ro og tryghed end en indlæggelse og inkludere faren lige fra start.

De kommunale sundhedsplejersker har 80 års erfaring med barselsbesøg og er altså fuldt kapable til at hjælpe med eksempeltvist at få amning godt i gang, at aflæse spædbørns signaler, at rådgive nybagte familier og at varetage sundhedspleje af nyfødte - blandt andet behandle gulsot.

Tilsvarende er sundhedsplejersker uddannet til at spotte familier, hvor der er mistrivsel og behov for at inddrage eksempelvist læger eller kommunen.

Sundhedsplejersken er tillige dén sundhedsperson, der følger den nybagte mor og spædbarn.Det eneste, det vil kræve for at skrue op for antallet af hjemmebesøg hos nybagte familier, er uddannelse af flere sundhedsplejersker til kommunerne. Til gengæld undgås uddannelse af mere sygehuspersonale og investering i ekstra lokaler til at huse indlagte førstegangsfødende og deres babyer.

Opgaven med at undervise flere sygeplejersker på specialuddannelsen i sundhedspleje, vil VIA University College og Københavns Professionshøjskole, som allerede i dag uddanner landets sundhedsplejersker, meget gerne påtage sig.

Tilsvarende vil kommunerne gerne tage flere i praktik under uddannelsen til sundhedsplejersker - hvis kommunerne får tilført de nødvendige midler. Her kunne den nærhedsfond komme i spil, som regeringen vil oprette med en kapital på seks milliarder kroner til at realisere det borgernære sundhedsvæsen.