Danske Bank begyndte fra 2007 at drive bankvirksomhed i Estland via købet af den finske Sampo Bank til ca. 30 mia. kr. - hvoraf over 15 mia. kr. var betaling for såkaldt goodwill. I hvert fald fra 2012 vidste bestyrelsen, at hvidvask i flere år var foregået gennem deres estiske aktiviteter. I mødereferatet fra bestyrelsesmødet 6. september 2012 er det anført: "the AML issues had been known for a long time, actually several years" eller på dansk: "hvidvaskproblemstillingen har været kendt længe, faktisk i flere år". Det er muligt, men i så fald overraskende, hvis det først stod klart for bestyrelsen i 2012, at der i flere år var hvidvasket i den estiske afdeling. For direktionen var i hvert fald allerede fra juni 2007 advaret. Advarslen kom ligefrem fra en centralbank - den russiske - og blev fremsendt til direktionen via Finanstilsynet.

Den russiske Centralbank advarede om, at der sandsynligvis foregik meget tvivlsomme pengegennemstrømninger, der "hver måned løber op i milliarder", og som kan være foranlediget af "skatteunddragelse eller anden kriminalitet", der søges skjult med "hvidvask transaktioner." Advarslen fra den russiske centralbank blev i september 2007 forstærket af, at det estiske Finanstilsyn sendte et engelsk resume af sin inspektionsrapport fra marts og april, der fokuserede på de tvivlsomme pengegennemstrømninger, til Danske Banks kontrol- og hvidvaskenhed. Selv om advarselslamperne herefter lyste rødt gang på gang, stoppede den øverste ledelse - direktion og bestyrelse - ikke bankens estiske hvidvaskningsaktiviteter. Det skete først fra 2015 - også lang tid efter de fire advarsler fra whistlebloweren. Hvordan kunne det gå til, at Danske Bank har bidraget til hvidvask og anden kriminalitet via kanalisering af pengestrømme gennem primært filialen i Estland inden for beløb helt op til svimlende 1500 mia. kr.? Og hvorfor handlede bestyrelsen alt for sent?

En læsning af den rapport fra 19. september om hvidvasksagen i Danske Bank, der var udarbejdet under ledelse af Bruun & Hjejle på foranledning af bestyrelsen for banken, antyder, at det kan have sammenhæng med en syg kultur. Såvel købet af Sampo Bank i 2007 som bankens køb af to irske banker i 2004 var begge både meget tvivlsomme og kostbare erhvervelser. Købet af de irske banker har medført et tab på over 30 mia. kr., og måske bliver købet af Sampo Bank mindst ligeså tabsgivende. Disse dårlige køb var naturligvis den øverste ledelses ansvar (direktion og bestyrelse). Hvis den øverste magtfulde ledelse, selv når den foretager rigtig dårlige dispositioner, ikke tåler kritik nedefra, bliver berettiget kritik herfra evt. udvandet eller måske ligefrem omskrevet og fordrejet. Dette er der flere eksempler på i Bruun & Hjejle rapporten. Bl.a. var svaret til Finanstilsynet på den russiske centralbanks oplysning om omfattende hvidvask og reaktioner fra det estiske finanstilsyn i åbenlys modstrid med fakta. Selv under hensyn til sådanne svigt - måske begrundet i frygt - nedefra i Danske Bank, er det svært at undgå at konkludere, at bankens øverste ledelse i flere år har undladt både at se og høre.

Bruun & Hjejle vurderer selv, at 19. september-rapporten er grundig. Grundig betyder i henhold til 19. september-rapporten, "at undersøgelsen søger at afdække alle omstændigheder, der potentielt kan have betydning for undersøgelsen uanset konsekvenserne." Jeg kan ikke være enig heri. Hvorfor er f.eks. bestyrelsen ikke spurgt om, hvorfor de i 2012 undlod at handle håndfast mod medvirken til hvidvask i den estiske filial, når den i hvert fald 6. sep. 2012 var klar over dette? Og dette er kun et af de 16 tilfælde, hvor jeg vurderer, at det havde været nødvendigt at bede om en forklaring, hvis rapporten altså skulle have været grundig. Bruun & Hjejle kunne ikke undgå at vide, at deres rapport kunne læses som et partsindlæg. Netop derfor er det uforståeligt og fagligt angribeligt - og i virkeligheden også et svigt over for opdragsgiveren - at de lader meget væsentlige forhold ubesvarede, når de skulle have fået frie hænder.

Hvidvasksagen i Danske Bank er endnu en påpegning af, at det især i store organisationer er nødvendigt at skabe en kultur, så kritik af en magtfuld ledelses dispositioner og evt. manglende kompetence ikke undertrykkes. Bruun & Hjejle rapporten bliver givetvis ikke det sidste ord i denne sag, idet dette jo måtte forudsætte, at det ikke har særlige konsekvenser at være vidende om og medvirkende til omfattende hvidvask med hertil hørende kriminalitet.