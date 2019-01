Sjælsmark er nødvendig

Udsatte børn: Udrejsecentret Sjælsmark er et følsomt og svært spørgsmål. Man skal være en ualmindelig kold skid for ikke at blive påvirket af, at der er børn, der mistrives på udrejsecentret. Så lad mig starte med at slå fast: i Socialdemokratiet vil gøre, hvad vi kan for at give børnene gode forhold på centret. Men vi er nødt til at holde fast i, at deres forældre, som er afviste asylansøgere, ikke må kunne modarbejde sig til ophold i Danmark.

Alle asylansøgere får behandlet deres sag ved myndighederne. De, der er forfulgte og har behov for beskyttelse, får asyl. Resten får afslag og skal vende hjem. Spørgsmålet afgøres i sidste ende af uafhængige dommere.

De fleste afviste asylansøgere rejser. Men der er også nogle, der modarbejder deres hjemsendelse, og som vi ikke kan tvangshjemsende, fordi deres hjemland stritter imod. De bliver sendt til udrejsecentret Sjælsmark.

Sjælsmark er ikke et fængsel. Der er en åben port. Der er en børnehave, varieret kost, en multihal og fritidsklubber. Det er ikke et sted, man har lyst til at bo i årevis, men det er heller ikke meningen. Meningen er, at man skal rejse hjem.

Nogle af dem der ender på Sjælsmark, har børn. De børn skal vi passe på. Selvom deres livskvalitet utvivlsomt vil være påvirket af forældrenes beslutning om at modarbejde hjemsendelse, skal vi værne om deres ret til en barndom.

Nogle foreslår, at børnene skal ud af Sjælsmark. Det lyder måske godt, men det er ikke løsningen. Hvis vi giver afviste asylansøgere med børn ret til at bo i Danmark under almindelige forhold, er det en gedigen belønning til de få, der vælger at trodse afslag på asyl.

Beslutningen ville betyde de facto ubegrænset asyl for mennesker med børn fra lande, vi ikke har hjemsendelsesaftaler med. Jeg tror langt de fleste, der tænker det scenarium i gennem, kan se, at det er en uholdbar situation.

I stedet skal vi gøre vores bedste til, at børn, der urimeligvis er blevet gidsler i deres forældres kamp, har ordentlige forhold på Sjælsmark.