Sig noget, gør noget, stem på medmenneskeligheden

På kant: Det er tid til et personligt paradigmeskifte. Med en seneste finanslov er al medmenneskelighed kastet overbord.

De flygtninge, der kommer til vores grænser, får at vide, at de hurtigst muligt skal vende hjem igen. Flygtningefamilier - herunder enlige forsørgere - som lever på et eksistensminimum, bliver fremover beskåret med yderligere 2.000 kroner om måneden. Og afviste asylansøgere og nytilkomne, som af en eller anden grund har rodet sig ud i kriminalitet, bliver forvist til en øde ø på ubestemt tid.

Hvor blev de danske frihedsværdier af? Vores kristne kulturgrundlag? Og den humanisme, vi er kendt for i verden?

Jeg er målløs, men må råbe op! Jeg føler mig handlingslammet, men må i hvert fald gøre noget! Jeg er dybt bekymret for demokratiet, men stemmer på medmenneskeligheden alligevel!

Det er tid til et paradigmeskifte, ja. Et folkeligt skifte, hvor vi får civilsamfundet træder i karakter. Et personligt skifte, hvor vi hver især rækker ud til nytilkomne. Sender et smil, taler med dem, inviterer på kaffe, tilbyder hjælp og giver ud af vores rigdom. Mens vi samtidig taler umenneskeligheden midt imod. Fastholder vores folkevalgte på, at alle mennesker er lige. Og at især flygtninge har krav på beskyttelse.