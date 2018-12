Sig mig, er der andet på finansloven end Lindholm?

På kant: Hurra! Der er indgået en aftale om finansloven. Det er vigtigt, for det er den lov, der bestemmer, hvordan staten skal bruge sine penge. Hvor meget vi vil spendere på de gamle, de syge, børnene, uddannelse, politi og skattelettelser. Finansloven er utvivlsomt årets væsentligste lov.

Men er der nogen, der ved, hvad der står i loven? Har der været en ordentlig debat om, hvordan indtægter og udgifter skal fordeles? Ikke rigtigt. I stedet har Dansk Folkeparti endnu engang fået det hele til at handle om udlændinge.

Så nu ved vi, at uønskede personer skal bo på Lindholm, når den ellers er blevet renset for virus. Og vi har fået at vide, at der kommer et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, selvom ingen vist ved, hvad det betyder.

Men væk er den vigtige diskussion om økonomiske prioriteringer, om grøn omstilling og mest muligt velfærd for skatteborgernes penge. Skal der afsættes færre eller flere midler til gode uddannelser, ordentlige børnehaver og værdige vilkår for de ældre? Pist væk. Som om det var ligegyldigt.

På den anden side illustrerer virakken om finansloven meget godt det, der sker resten af året: I dansk politik bruges oceaner af energi på udlændinge, mens de problemer, som for alvor betyder noget i de fleste menneskers hverdag, ignoreres og sættes til side.