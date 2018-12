Sammenligne Lindholm med Auschwitz? Har venstrefløjen ingen skam i livet?

På kant: I den forgangne uge er bølgerne gået højt omkring øen Lindholm. Der vil regeringen om få år placere kriminelle afviste asylansøgere, som vi desværre ikke kan sende hjem til deres respektive lande.

Vi er i den forbindelse vidne til venstrefløjens usmagelige misbrug af en af de største forbrydelser i menneskehedens historie, Holocaust. Flere af dem sammenligner nemlig Lindholm med Auschwitz.

Auschwitz .. stedet, hvor man placerede uskyldige mennesker efter man havde frataget dem alt. Mennesker, hvis eneste forbrydelse var, at de var jøder. Man gassede kvinder og børn som skadedyr. Der var ganske enkelt ingen grænser for grusomhederne.

Det sted sammenligner man så med Lindholm, hvor man vil placere udviste kriminelle asylansøgere og andre, som har fået en udvisningsdom for grov kriminalitet.

På Lindholm vil der være varm mad, gode senge, og beboerne har mulighed for at bevæge sig rundt på den naturskønne ø. De er nemlig ikke indespærret. De er ikke placeret der pga deres religion, men fordi de er dybt kriminelle, og flere gange har bevist, at de er til farer for lovlydige borgere.

Hvis man ikke kan se, hvor usmagelig og usaglig denne sammenligning er, så er man i min verden total idiot, og man burde skamme sig, for det er en hån imod alle de stakkels mennesker, som oplevede Auschwitz på egen krop. Desværre skammer disse tosser sig nok ikke. Jeg tror ikke at de ønsker at hjælpe andre mennesker, medmindre det kan sætte dem selv i et helligt, hvidt lys.