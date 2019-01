Said Mansour holdt Danmark for nar i mere end 30 år

Udvist: Fint nok at Said Mansour, der nu kalder sig Sam Mansour, omsider er blevet smidt ud af Danmark.

Men det burde være sket allerede i 1990'erne og allahsenest i 2001, da enhver havde kendskab til al-Qaeda 's potentiale.

Op igennem 1990'erne havde Mansour tæt kontakt til blandt andet al-Qaedas næstkommanderende Ayman al-Zawahiri og Omar Abdel-Rahman (kendt som "Den Blinde Sheik"). Den Blinde Sheik var hjernen bag terrorangrebet mod World Trade Center i 1993.

Mansour skaffede visum til Omar Abdel-Rahman, da han besøgte Danmark i 1990. Under turen til Danmark rejste Omar Abdel-Rahman rundt i landet og prædikede i forskellige moskeer. Said Mansour var med ham på denne turne, og under sit ophold i København boede Abdel-Rahman hos Mansour i Brønshøj.

Said Mansour havde også en tæt kontakt til egypteren og Afghanistan-jihadisten Abu Talal (der var med til at radikalisere Ahmed Akkari i moskeen i Danmarksgade i Aalborg). Abu Talal fik asyl i Danmark i 1992, selvom Talal på det tidspunkt var næstkommanderende i den muslimske egyptiske terrorgruppe Gemaa Islamiyya, der stod bag en række drab på turister i Egypten i 1990'erne. Turisterne fik for en dels vedkommende hovederne kappet af. Akkurat som det overgik Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko.

Said Mansour kommunikerede også ivrigt med de fire terrordømte i Glostrup-sagen. Desuden var Mansour i 2010'erne en slags faderfigur for medlemmer af Kaldet til islam, hvoraf mange tilsluttede sig Islamisk Stat og døde som islamiske martyrer i Syrien / Irak. Said Mansour har i en menneskealder været den mest fremtrædende islamist i Danmark, og i en periode i 1990'erne havde han også stor betydning på internationalt plan.

Alligevel skulle det altså tage over 30 år fra hans islamistiske aktivitet blev kendt - Mansour åbnede den islamistiske Al Nur Boghandel i 1986 (deraf tilnavnet Boghandleren fra Brønshøj) - til han blev sendt ud af Danmark. Said Mansour har udover nogen småjobs været på kontanthjælp det meste af sin tid i Danmark. Udover to domme for opfordring til terror er Mansour også dømt for dokumentfalsk, ulovlig våbenbesiddelse, cykeltyveri og pædofili.

I Danmark befinder der sig p.t. mindst tre udvisningsdømte terrorister (plus flere udvisningsdømte islamister). Akkurat som Said Mansour synger de en sang fra de varme lande om, at de ikke kan udvises, fordi de risikerer at blive forfulgt i deres hjemlande. Måske var det en ide at få ryddet op. En af de udvisningsdømte terrorister er Mohamed Geele fra Somalia, der forsøgte at slå Kurt Westergaard ihjel med en økse og en stor kniv i 2010.

Geele var på et tidspunkt medlem af bestyrelsen i moskeen i Danmarksgade i Aalborg (den moske, Ahmed Akkari fik sin religiøse opdragelse i - og som i øvrigt har modtaget hundredtusindvis af kroner igennem årene i kommunalt tilskud fra Aalborg Kommune).

Få måneder inden Geele forsøgte at slå Westergaard ihjel, var han i Somalia for at blive gift med kone nummer to. Nu er Somalia ifølge Geele alt for farligt et land for ham at blive returneret til. Derfor går Mohamed Geele frit rundt i Danmark, mens danske skatteydere hvert år må betale millioner af kroner for beskyttelsen af Kurt Westergaard og Flemming Rose. Danskerne bliver i den grad holdt for nar af tilvandrede terrorister og islamister. At det sker for egne penge er yderligere salt i såret.