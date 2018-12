Så slår centraliseringsdumhederne til igen

På kant: I denne uge aflyser Aarhus Universitetshospital en fjerdedel af alle operationer. Hvorfor?

Fordi det nye supersygehus har centraliseret sterilisering af alt operationsudstyr til en enkelt enhed et eller andet sted i labyrintgangene på det enorme sygehus.

I årtier har sterilisering af operationsudstyr fungeret perfekt i de afdelinger, der er ansvarlige for de forskellige typer operationer. Her kender personalet det udstyr, de skal sterilisere. Her kender personalet de mennesker, der skal operere. I korthed: Her føler mennesker ansvar for både patienterne, hinanden og arbejdet.

Det gør de åbenbart ikke på den centrale sterilisationsanstalt, eller også har centraliseringsbegejstrede embedsmænd ikke givet dem det rette udstyr, den rette bemanding eller den rette viden, så de kan udføre deres arbejde på betrykkende vis. Fejl og mangler, som er dukket op hundredvis af gange, hvor den centralisering, der ser så attraktiv ud på Slotsholmens regneark, i praksis viser sig at blive en katastrofe.

Er der overhovedet nogen herhjemme, der kan dokumentere en reel succes med centralisering?

Nå, ikke? Hvorfor bliver vi så ved med at gøre det, når selv OECD i 2018 har konkluderet, at decentralisering er vejen til højere effektivitet og større rigdom? Og lad mig tilføje for egen regning - et bedre demokrati og større samhørighed.

Svaret er enkelt: Det skyldes forældede og forfejlede regneark i Finansministeriet. Lad os alle op til folketingsvalget stille politikerne til ansvar for at få det ændret.