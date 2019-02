Rul førtidspensionsreformen tilbage, Frederiksen

Pension: Mette Frederiksens (S) udspil til en pensionsreform for samfundets "nedslidte" borgere har allerede fået megen opmærksomhed.

Og det lyder på overfladen meget godt, når hun til Avisen.dk 22. januar 2019 har udtalt: "Vi skal finde en model, hvor vi undgår de her årelange, hårde forløb, som mange bliver udsat for nu."

De årelange forløb, som hun henviser til, er blandt andet de ressourceforløb, som hun selv søsatte med reformen af førtidspension og fleksjob.

De hører sammen med det ideologiske mulighedsregime, hvormed hun og forligskredsen bag reformen politisk besluttede at parkere i titusindvis af mennesker i venteposition år efter år - officielt med den politiske forventning, at en hypotetisk arbejdsevne hos de invalide kan udvikles og realiseres, men reelt for at give de syge borgere bevisbyrden for det modsatte: at hypotetiske arbejdsmuligheder ikke kan realiseres.

Alligevel forbigår Frederiksen i sit pensionsudspil fuldstændigt de allermest syge, handicappede og forulykkede personer i bred almindelighed, herunder dem, som har været hårdest ramt af hendes ressourceforløb. Og jeg undrer mig: Hvorfor ikke bare tilbagerulle reformen af førtidspension og fleksjob, som ellers havde været det oplagte første punkt at tage fat på?

Dén reform har pint og plaget i titusindvis af mennesker i nu godt seks år. De "tæller deres dage i sygdom, armod og elendighed", som det hedder i forordet til den nye bogantologi "De reformramte" fra Forlaget Udenfor (2018) - og Frederiksen indrømmer over for Avisen.dk, at hun godt véd det. Det udstiller et åbent, betændt sår - både menneskeligt og politisk.

Hvis reformen af førtidspension havde medført et godt, retfærdigt og værdigt system, eller hvis Socialdemokratiet endda havde villet være med til at ændre den grundlæggende, så havde de slet ikke haft nogen grund til at komme med et særligt pensionsudspil for "de nedslidte".

Så ville alle være rummet i en fælles, værdig løsning. Overhovedet er det svært at forklare, at det skulle være særligt retfærdigt og solidarisk at give langt mindre invalide grupper af mennesker tilhørende bestemte faggrupper en særligt privilegeret, fag- og anciennitetsbaseret pensionsret og samtidig afvise at sikre de allermest invalide i vores land med regulære diagnoser en værdig adgang til førtidspension.