Beskyttelse: Politiassistent ved Fyns Politi Elvir Abaz lader ikke Asmaa Hamid Abdol meget tilbage i ekstrem retorik med et indlæg i avisen Danmark om formanden for partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan. Abaz sætter spørgsmålstegn ved det fornuftige i at beskytte Paludan ud fra en politisk og en ressourcemæssig betragtning.

For Abaz bliver det en helt gratis omgang at gå efter en etnisk dansk højrefløjspolitiker. Det bliver nærmest racistisk med tanke på, hvor nemt det er at trække racisme- eller nazikortet.

Elvir Abaz kommer til at optræde som supporter for islamister og andre udskudselementer, når han mener, at en dansk politiker, der stiller sig op på en ølkasse i en ghetto, ikke skal have beskyttelse og det ud fra økonomiske betragtninger. Skal ytringsfrihed gøres op i, hvad antallet af betjente koster? Er det antallet af betjente til en demonstration, som afgør om man må ytre sig for Fyns Politi?

Abaz påberåber sig, at Paludan, er hadprædikant, og at Paludan stigmatiserer en i forvejen undertrykt minoritet, muslimer; den minoritet Abaz selv tilhører. Hvor er stoltheden for, hvad han selv har opnået og står for?

Mener Abaz ikke en dansk nationalkonservativ politiker er beskyttelsesværdig? Vil han hellere beskytte de udenlandske elementer, der vil uddele øretæver til politikeren og for i øvrigt at blive provokeret af politikeren? Abaz lader svarene blafre i vinden.

Abaz glemmer, at Paludan sætter fingeren på en i forvejen betændt byld, nemlig islams tendens til at præge nogle trosfællers indstilling og deres opfattelse af, hvorledes Danmark i fremtiden skal indrette sig efter Sharialovgivningen. Abaz kunne lære noget af Naser Khader; han er en demokratikriger.

Paludan har aldrig tilkendegivet noget, der minder om en overtrædelse af racismebestemmelsen i straffeloven. Paludan er provokatør, ja - men er enhver politisk tilkendegivelse ikke en provokation for dem, der ikke er enige i budskabet? Er det provokatoriske ikke selve kernen i et demokrati, at meninger brydes?

Samtidig undergraver Abaz sin egen troværdighed som politimand ved at politisere om, hvem han mener bør beskyttes, og hvem der ikke bør det. Abaz er mig bekendt ikke folkevalgt politiker, men tjenestemand ved Fyns Politi.

Den dag, et flertal af politikorpset har muslimsk baggrund, kan man så forvente en selektiv politik for, hvem der bliver beskyttet i forhold til grundlovens frihedsrettigheder? Abaz åbner selv døren. Er det et politikorps, vi kan have tillid til?

Ytringsfrihed er retten til at sige det, andre ikke kan lide at høre. Den ret er grundlovssikret. Det glemmer Abaz, så hvor integreret er han i grunden, når han optræder som uniformeret politiker? Han kommer i stedet til at lyde som en af mange tvetungede debattører med muslimsk baggrund. Man fornemmer, at der er en fundamental mangel på forståelse på, hvad danske værdier dækker over.