Retssystemet må ikke styres af følelser

Systemer: I Danmark vil vi gerne - det er helt naturligt og menneskeligt - hjælpe folk, der er forfulgte. Derfor har vi et asylsystem, der kan afgøre om mennesker der kommer hertil, har krav på asyl. I nogle tilfælde når vi frem til, at asylansøgeren ikke har krav på asyl. Vedkommende er altså ikke forfulgt i sit hjemland. Derfor giver vi afslag på asyl.

Det kan naturligvis godt være et hårdt slag for den enkelte asylansøger. Vedkommende føler sig måske forfulgt. Hjemlandet kan godt være præget af krig og uroligheder, og derfor ubehageligt at opholde sig i. Og der kan være et stort ønske om at give ens børn bedre vilkår at vokse op under. Helt forståelige følelser. Men et retssystem og et asylsystem kan ikke - på den måde - være styret af folks følelser. Derfor er det helt grundlæggende, at hvis man får afslag på asyl, så skal man rejse ud af landet.

Det er noget helt grundlæggende i Danmark, at man selvfølgelig følger de afgørelser som myndighederne og de kompetente organer når frem til. Følger man ikke dem, så bryder samfundet sammen. Tænk, hvis de kriminelle nægtede at gå i fængsel - eller hvis vi alle nægtede at betale bøder - eller skat? I de tilfælde ville vi være nødt til øjeblikkeligt at sætte ind med en massiv politiindsats, for ellers ville kaos hurtigt råde. Hvorfor accepterer vi så, at afviste asylansøgere ignorerer en afgørelse og nægter at rejse? For det er faktisk tilfældet. I september 2017 sad der 921 afviste asylansøgere (115 af dem var dog børn og unge) på de danske asylcentre og vurderingen var, at ca. halvdelen af dem ikke havde tænkt sig at rejse ud, selvom de havde fået afslag på asyl. Og havde udtømt alle ankemuligheder. De har altså fået en helt klar afgørelse. Som de ignorerer og i stedet modsætter sig enhver form for samarbejde om hjemsendelse.

Det er naturligt, at man tænker, hvorfor sender vi dem ikke bare retur? Ind i et fly og afsted. Det er der selvfølgelig nogle rationelle grunde til. Hovedsageligt fordi de afviste asylansøgere kommer fra lande, som Danmark ikke har en aftale om hjemsendelse med. Og hjemlandet ønsker ikke, at tage deres borgere retur. En af de nationer, som volder store problemer, er Iran. Det er imod iransk lov at udstede rejsedokumenter til brug for tvangsudsendelser. Og uden rejsedokumenter er en hjemsendelse ikke mulig. Noget tilsvarende gælder for Irak. Således kan afviste asylansøgere fra Iran og Irak ikke udsendes med tvang. Uanset, hvor meget vi måtte ønske det. Det er naturligvis uholdbart, og derfor er det naturligt, at vi diskuterer hvad vi så skal stille op med dem. Skal vi presse dem via opholdet på et udrejsecenter? Eller skal vi lokke dem til at rejse med økonomisk bistand?

Opholdet på et dansk udrejsecenter koster os 1.334 kroner om dagen for hver afvist asylansøger. Det er ikke billigt. Som et forsøg er der i finansloven for 2019 afsat midler til at oprette et udrejsecenter for afviste asylansøgere, som Danmark ikke kan sende hjem, i et andet europæisk land - udenfor EU. Således skal vi betale et tredjeland for at huse et udrejsecenter. Vi skal altså stadig betale. Men placeringen udenfor Danmark er sandsynligvis mindre attraktiv og giver derfor større lyst til at rejse hjem. Regeringen tror i hvert fald, at det vil virke. Jeg kan godt se pointen, men er måske mere i tvivl om effekten. Det sender måske nok et signal til menneskesmuglere, så det kan være de må sænke prisen, men mange vil nok stadig prøve lykken. Derfor er det vigtigt, at vi ikke lader det stå alene, men fortsat intensiverer den diplomatiske og udenrigspolitiske indsats på udsendelsesområdet. Vi skal presse hjemmelandene til at tage imod deres borgere. Og vi skal sørge for at de kan vende tilbage på en ordentlig måde.

Jeg har jo et personligt kendskab til det, at sidde på at asylcenter. Det er ikke skægt. Det er stressende og ubehageligt og psykisk hårdt. Man venter bare. Og det eneste man kan er, at tale med hinanden - om problemerne. Det er længe siden for mit vedkommende, men jeg husker det. Og noget som jeg husker var, at der var en gruppe af asylansøgere som så ud til at klare ventetiden bedre end andre. Der var en gruppe som havde det fint med at leve en temmelig perspektivløs tilværelse. De var villige til at ofre alt for at opnå deres mål om et liv i Danmark. Disse mennesker havde intet at vende tilbage til, for de havde satset alt for at nå drømmen. Deres motto var: "alt andet er bedre end at rejse hjem". For den gruppe så vil et udrejsecenter i et andet land også være bedre. Derfor er det alene diplomatiske forhandlinger, der er vejen frem. Resultater fra de seneste år viser nemlig, at det kan lade sig gøre. Eksempelvis er det lykkedes at lande en aftale med den afghanske regering som har ført til hjemsendelse af en gruppe afviste afghanske asylansøgere. Det var hårdt arbejde fra én dansk embedsmand - en såkaldt udlændingeattaché - på ambassaden i Kabul, der gjorde udslaget. Den indsats skal vi have i gang i forhold til andre lande.