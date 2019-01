Religiøs fanatisme er lige så gammelt, som det er forkert

På kant: Dæmonuddrivelse, blind tro på biblen og børn, som får skræmt livet af sig under seancer af massehysteri, ruller i disse uger ind over flow-TV skærmene, når TV2 sender deres dokumentar "Guds bedste børn". Her følger vi bl.a. en prædikant fra Aalborg, som har slået sig op på at lære andre at uddrive dæmoner. Hans faste tro på biblen og faste greb om sine tilhører tillader ham at trænge dybt ind i deres sind og få dem til at vride sig rundt på gulvet, som var de besat.

Menneskets tro på ånder og dæmoner er ældgammel og ritualer, hvor præster eller præstinder lod sig besætte af en såkaldt ånd, guddom eller dæmon, går årtusinder tilbage. Religion og uddrivelsesritualer er ganske enkelt en magt og kontrol i hånden på dem, der står mellem guderne og tilbederne

Derfor er det særligt skræmmende, når vi i et fri-tænkende land som Danmark har prædikanter, som benytter sig af de ældgamle og farlige religiøse teknikker til at kontrollere deres menigheders tanker. Lige nu ser vi dæmonuddrivelser, men lad mig minde om, hvad historiens skyggeside viser os af uhyggelige ritualer - alt sammen i en guds navn: børneofringer i Peru, menneskeofringer i Danmark, hekseafbrændinger og stening. Alt sammen udført med de religiøse dogmer i hånden og accepteret af et helt samfund som en nødvendig handling. Fanatisme er farlig, ikke kun onsdagsunderholdning, og det skal stoppes, før galskaben breder sig som en steppebrand i det kollektive sind.