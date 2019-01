Regionerne er overflødige - de kan ikke holde sammen på Danmark

Regioner: Formanden for Region Syddanmark og for Danske Regioner, Stephanie Lose, oplister - sammen med Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd - i et debatindlæg i avisen Danmark 11. januar fire argumenter for, hvorfor de mener at regionerne skal opretholdes og er et gode for Danmark.

De lægger ikke selv mærke til, at hele deres argumentation hviler på en præmis om, at regionerne skal bevares alene fordi de nu engang er her. Ikke ét eneste af de fire argumenter dokumenterer, at regionerne løser opgaver, som kun kan løses af regioner.

De argumenterer bl.a. for:

1: At regionspolitikerne kan stilles til ansvar for beslutninger om ambulancekørsel eller placering af akutmodtagelser.

2: At regionspolitikerne er de bedste til at sikre et Danmark i balance. De nævner ordet "sammenhængskraft".

3: At regionerne har stået i spidsen for et sundhedsvæsen som, påstår de, "ganske enkelt har leveret".

4: At regionerne har ansvar for at planlægge god busdrift, passe på miljøet og fordele elever til gymnasier.

For det første: Regionspolitikerne står til ansvar indenfor de af Staten tildelte rammer. Det er ikke ægte ansvar, fordi regionspolitikerne til enhver tid vil kunne argumentere for, at grænserne for ansvarets mulighed er udstukket af Staten.

For det andet: Et Danmark i balance har i de seneste måneder og år været et centralt emne for Folketinget. Udflytning af arbejdspladser er blot et eksempel. Et Danmark i balance kan ikke udmøntes af regioner fordi de er - ja netop: Regioner. Med særinteresser.

For det tredje: Spørgsmålet er, om sundhedsvæsenet "har leveret" under regionernes ledelse. Der er eksempler på kassetænkning, bl.a. at praktiserende læger - i nogle regioner - ikke må henvise mindre operationer direkte til speciallæger, men skal sende patienten via sygehusene. Det betyder forsinkelser, som kan forvandle småskavanker til livstruende sygdomme. Og det betyder unødvendigt ressourceforbrug.

For det fjerde: Infrastruktur, miljøforhold og lokal uddannelse kan lige så godt afgøres i kommunale fællesskaber, hvor regionerne jo allerede i dag indhenter synspunkter om behov før regionerne kan tage beslutning.

Alt i alt mener jeg, at Stephanie Loses og Steffen Damgaards argumentation er cirkulær: "Regionerne skal ikke nedlægges. Hvorfor? Fordi de er her".

Jo - regionerne skal nedlægges. Fordi de er en fejlkonstruktion, som afleder ansvar for sundhed opad, og ansvar for andre regionale forhold nedad, eftersom regionerne kun kan agere på den økonomi de får tildelt af Staten, og de informationer de får tildelt fra kommunerne.