Regionerne er et hold-kæftbolsje til tidligere amtsrådsmedlemmer

Regioner: De færreste kender til sundhedsreformen, som endnu ikke er fremlagt, så det er vanskeligt på et oplyst grundlag at tale for og imod.

Men det kan tidligere Indenrigsminister Britta Schall Holberg - på et uoplyst grundlag. I et interview i avisen Danmark 2. januar fortæller hun, hvor hundeangst hun er for, at man måske nedlægger regionsrådene, der viste sin "store duelighed" og tumlede rundt anført af bagstræberiske socialdemokrater og SF'ere i Region Syddanmark under Biosskandalen, en ideologisk og faglig udliciteringskamp, der har kostet skatteborgerne mange, mange millioner kr.

Regionerne var set med mine øjne et plaster på såret og muligheder for tidligere amtsrådsmedlemmer til at kunne få en politisk post i forbindelse med kommunalreformen. Der skulle gydes olie på vandene - et regionalt hold kæft-bolsje, fordi amterne blev nedlagt.

Fjerner man regionspolitikerne, vil den regionale administration blive underlagt en mere ensartet statslig ledelse, og det kan få betydning på mange områder. Herregud, i Danmark bor der ikke ret mange flere end i Hamborg.

Under statslig ledelse kan man passende stramme gevaldigt op, så ledende embedsmænd får et ansvar, hvor de risikerer fyring, hvis de ikke formår at opfylde de mål, der udstikkes akkurat som i en privat virksomhed. Men lad os nu se, hvad det fører til.

Britta Schall Holbergs trampen rundt i sognerådstankegang fører ikke til nytænkning i tråd med en samfundsudvikling, hvor vi må se i øjnene, at meget efterhånden politisk er flyttet til Christiansborg. Regionerne kan ikke udskrive skat og skal have pengene bevilget på Finansloven.

Nedlægges regionsrådene, placeres ansvaret for de opgaver, der nu varetages af regionspolitikerne, hos staten. Der bliver arbejdsløse regionalpolitikere, men det betyder besparelser på politiske vederlag og på hele den administration, som i dag betjener regionspolitikerne.