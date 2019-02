Regeringens sundhedsargumenter falder til jorden

Reform: Det er vigtigt for demokratiet, at afgørende politiske valg træffes af folkevalgte og ikke af embedsmænd. Det er det, kampen om fremtidens sundhedsvæsen, handler om. Debatten blev skudt i gang, da DF krævede, at regionerne blev nedlagt som en del af en ny sundhedsreform.

Nu er regeringen også kommet på banen med deres udspil, som følger Dansk Folkepartis ønske om at fjerne den nære demokratiske ledelse af sundhedsvæsenet og flytte beslutningerne fra politikere til embedsmænd.

Men den seneste måned, hvor debatten har raset, har enhver kunnet se, at regeringens centrale argumenter bliver skudt ned et efter et. Lad mig bare nævne nogle af problemerne med Lars Løkke Rasmussens planer.

Der flyttes ikke magt til de nye nærfællesskaber, som er uden kompetence og ikke har nogen økonomi at råde over. I øvrigt er vi i regionerne allerede i fuld gang med at udbygge det nære samarbejde. Men Løkke styrker jo ikke det nære sundhedsvæsen, han flytter i stedet magten til centrale embedsmænd i det nye Sundhed Danmark.

Der er ikke nye penge til at finansiere Løkkes løfter. Der er enten tale om genbrug eller det, jeg vil kalde hokus pokus-penge. Det er rigtig ærgerligt, for der er brug for flere penge og flere hænder i en sundhedssektor, hvor personalet allerede løber alt for stærkt.

Regeringens præmis er, at staten er bedre end regionerne som driftsherre. Det hele vil blive styret bedre og billigere, må man forstå. Men det er der ingen eksempler på. Heller ikke at der bliver ensartethed, som regeringen påpeger. Hvis man for eksempel kigger på responstid og sammenligner ambulancedrift i regionerne med politiets udrykning i staten, er der intet belæg for påstanden. Tværtimod.

Det er vel derfor, et flertal i befolkningen siger nej til reformen. Jeg tror ikke, de ønsker et fjernt og embedsmandsstyret sundhedsvæsen. De vil hellere have, at der tilføres penge og ressourcer til at forbedre vores sundhedsvæsen, så der kan blive tid nok til at sikre tryghed og omsorg for alle patienterne.

Regeringen og Venstre er ved at tabe debatten, og det er selvfølgelig skidt for dem lige inden et valg. Mon ikke det også er årsagen til, at de hårde midler nu bliver taget i brug. Jeg tænker naturligvis på Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, der først stillede 19 anonyme spørgsmål om vederlag, taxaudgifter, udgifter til istandsættelse af kontorer og meget mere, og da hun så blev opdaget, trak hun pludselig spørgsmålene igen og gik i flyverskjul. Det er svært at se det som andet end hendes brændende ønske om at sværte regionerne til.

Men også på dette punkt er jeg sikker på, at regionerne til hver en tid tåler en sammenligning med Folketinget.

Jeg håber, at diskussionen om fremtidens demokratiske sundhedsvæsen bliver en central del af valgkampen. Vælgerne kan jo heldigvis sørge for, at regeringens udspil aldrig bliver mere end et valgoplæg.