Regeringens lovforslag giver flere frie skoler - men udvander frihedstanken

Frie skoler: I stor ubemærkethed har regeringen og Dansk Folkeparti sendt et lovforslag i høring, som ellers burde give genlyd rundt omkring. For forslaget er et decideret opgør med Tvind-loven, som blev indført i 1996 - en lov, som gjorde det umuligt at oprette og drive frie skoler som koncerner.

Alle frie skoler har de seneste 22 år været selvstændige enheder med eget værdigrundlag, selvstændig ledelse og bestyrelse - og det har faktisk fungeret rigtigt fint.

Men det skal være slut nu. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at gøre det muligt for frie skoler at oprette op til to afdelinger i samme kommune eller nabokommunen. Målet er, at man vil styrke de frie skolers mulighed for at lave afdelinger af frie skoler, når kommunen lukker landsbyens folkeskole, fordi den ikke er rentabel.

Men er det virkelig blevet de frie skolers opgave at stå i stedet for lukkede folkeskoler på landet? Nej. Og er det en god vej at gå? Nej.

Det er kommunerne, der har forsyningspligten i forhold til skoledriften - ikke de frie skoler. De frie skoler er grundlovssikrede muligheder for de forældre, der ønsker et alternativt tilbud til den offentlige skole. Og det skal ikke være let at lave nye frie skoler. Det skal kræve engagement, ildsjæle, folk med ideer og virkelyst - for de skal mene det. Men det bliver lettere nu, for nu skal man ikke opfinde noget selv - nu kan vi få naboens ide til byen og på den måde bevare den lokale skole. Det forstår jeg virkelig godt forældrene ønsker, men det er kun, hvis det lokale engagement til at lave en skole er til stede, at det bør være en mulighed.

I en tid, hvor mange mener, at de frie skoler fylder for meget og tager for mange af eleverne, er det tankevækkende, at der kommer et forslag om, at de skal fylde endnu mere.

Måske trænger vi faktisk til en debat om, hvad de frie skoler skal være i fremtidens danske uddannelsesbillede. For i byerne får de frie skoler hele tiden skæld ud for at fylde for meget, mens børnene på landet snart ikke kan få andet tilbud end en fri skolegang. Hvordan hænger det sammen? Og hvordan hænger den dårligere offentlige service på landet sammen med regeringens udflytning af arbejdspladser? Svaret er vist: Det hænger absolut ikke sammen.

Så kære regering og Dansk Folkeparti: Vi har ikke brug for muligheden for at lave afdelinger på frie skoler. Vi har i stedet brug for massive investeringer i folkeskolen, så det ikke bliver nødvendigt at overlade skoledriften i landsbyerne til de frie skoler. Vi skal ikke have offentlige skoler med egenbetaling, hvilket er præcis det, som forslaget giver.