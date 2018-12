Regeringen vil ikke lade kontrolbesøg gå grassat

Kontrol: I de tidlige morgentimer mandag kunne jeg med forundring læse i Berlingske og avisen Danmark, at retten til den private ejendomsret skulle være "torpederet" af en ny rapport, der gennemgår antallet af kontrolregler i lovgivningen.

Den rapport - som jeg må forstå, at nogle medier har set - er udarbejdet af en embedsmandsarbejdsgruppe nedsat af regeringen i 2017. En arbejdsgruppe, som regeringen nedsatte, fordi vi mener, at det vigtigt, at antallet af kontrolregler endevendes, så vi har et ordentligt udgangspunkt for at vurdere, om bestemmelserne er rimelige.

Vi skal have noget viden at stå på. Og ikke mindst ville vi inddrage synspunkter fra erhvervslivet, der oplever kontrollen i dagligdagen. Hvad fylder hos dem? Er det antallet af kontrolbestemmelser? Er det måden, som kontrollen gennemføres på - eller noget helt tredje? Det var baggrund for, at regeringen bad sine embedsmænd lave den omtalte rapport. Rapporten - som også indeholder en række anbefalinger - blev forelagt regeringen. Imidlertid sendte vi embedsmændene tilbage med opdrag om at prøve at komme op med flere idéer til, hvad man kan gøre på området. Regeringen har altså ikke afsluttet sine overvejelser.

Som jeg sagde sidste år, da vi nedsatte arbejdsgruppen, så handler det her om at finde en balance - for selvfølgelig har vi alle sammen en interesse i, at f.eks. regler om fødevaresikkerhed og miljø overholdes. Men kontrolreglerne skal give mening og være rimelige. Og vi skylder borgerne og virksomhederne at stoppe op og se, om det stadig er tilfældet.

Langt hovedparten af kontrolreglerne findes på andre områder end justitsområdet - derfor gav det også mening at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor de ministerier, der har mange kontrolregler, bliver bedt om at genoverveje dem.

I forhold til mit eget ressort vil jeg fremhæve at ud af de i alt 46 nye kontrolregler, der er fra retssikkerhedsredegørelsen for 2017, handler kun tre af bestemmelserne om justitsområdet. Der er tale om en overførsel af en bestemmelse fra den tidligere gældende persondatalov til retshåndhævelsesloven, der handler om behandling af personoplysninger på det strafferetlige område, om en ændring skatteinddrivelsesloven, så kommunerne kan overtage inddrivelsen af visse kommunale krav fra skattemyndighederne, og om en kontrolbestemmelse i den nye lovgivning om rockerborge. Desuden blev politiets adgang til at foretage kontrol af skytteforeninger ved en lov vedtaget i 2017 udvidet til også at omfatte de lokaler, hvor skytteforeninger besidder eller anvender våben. Bestemmelsen blev bl.a. udvidet i lyset af det tragiske politidrab i Albertslund i december 2016, som blev begået med en pistol, som var stjålet fra en skytteforening.

Det er for mig at se eksempler på, at vi på justitsområdet netop kun tyer til sådanne bestemmelser, når de giver mening.

For min holdning har ikke ændret sig: Borgernes og virksomheders retssikkerhed må aldrig komme i klemme i et urimeligt kontrolapparat. Det er en mærkesag, som jeg i høj grad står ved som justitsminister og konservativ partiformand. Og det er også derfor, at jeg og regeringen fortsat har en ambition om at styrke retssikkerheden på kontrolområdet.