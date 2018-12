Regeringen glemmer patienterne i næste års finanslov

Finanslov: Så er det den tid på året igen, hvor vi stemmer om regeringens finanslov. Desværre blev det også i år en finanslovsaftale uden de store julegaver til børnene, de ældre og patienterne. Regeringens egne beregninger viser, at regeringen over tre år, bruger omkring fire milliarder mindre, end de oprindeligt havde lagt op til på velfærd.

Selvom Venstre i storstilede kampagner bryster sig af velfærden, er sandheden, at Lars Løkke har stået for en sparekurs som betyder, at personalet på sygehuse skal løbe stadig hurtigere for at få enderne til at mødes. Faktisk er det den mest skrabede finanslov for sundhedsvæsenet, vi har set meget længe. Og man behøver ikke engang tage mit ord for det. Man kan bare spørge førende eksperter i sundhedsøkonomi.

Der er ligeud sagt intet til at afhjælpe travlhed og mangel på tid til patienterne på landets sygehuse. Ingen løsninger på de voksende problemer med overbelægning på de medicinske afdelinger og ældre patienter, der ligger på gangene.

Der er heller ingen hjælp de over 100.000 danskere, der i dag ikke har deres egen praktiserende læge. Et tal, som ifølge Praktiserende Lægers Organisation vil stige til næsten 300.000 om bare fem år, hvis ikke vi gør noget.

Ingenting til at rette op på den stigende ventetid til kræftbehandling, hvor hver fjerde kræftpatient ikke kommer igennem kræftpakkerne til tiden sidste år.

Til gengæld er der gaver til dem i vores samfund, der i forvejen har mest. Hvis du er én af dem, der planlægger at flyve i dit eget private jetfly for at holde jul i dit luksussommerhus - så kan du glæde dig over, at det bliver meget billigere i det nye år.

Regeringens finanslov er derfor ikke løsningen på de udfordringer, der kun er vokset på regeringens vagt.