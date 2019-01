Regeringen fusker med EU-retten for at sikre drikkevandet

Drikkevand: Aftalen om beskyttelse af det danske drikkevand er baseret på fusk med EU-reglerne om statsstøtte til landbruget. Det afslører Carsten Bach (LA) i et usædvanlig åbenmundet debatindlæg i landbrugsbladet Effektivt Landbrug 15. januar.

Carsten Bach, der er miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance, skriver i sit indlæg: "Havde vi fra politisk hold vedtaget et totalt sprøjteforbud, ville det ifølge EU-retten have været ulovlig statsstøtte at kompensere lodsejere for indgrebet. Det er selvfølgelig en uholdbar situation, og derfor har vi også med denne aftale gjort os endog meget umage med at sikre, at kompensation er lovlig inden for EU-retten."

Aftalen bygger altså på en nøje tilrettelagt omgåelse af EU-rettens forbud mod statsstøtte.

Når regeringen afviser et generelt sprøjteforbud i vandindvindings-områderne, fordi et forbud ikke kan udløse en lovlig økonomisk kompensation, men i stedet pålægger kommunerne af forhandle om økonomiske aftaler for 5500 sprøjtefrie drikkevandsboringer for at opnå det samme som ved et generelt forbud, så ligner det til forveksling et generelt forbud.

Forskellen er den samme, bortset fra at der sniges en økonomisk millionkompensation ind ad bagdøren. Men hvad nu, hvis EU opdager fuskeriet? Hvor står vi så?

Vore nabolande (Sverige, Nederlandene, Tyskland (tre delstater)) har for længst indført beskyttelseszoner for deres drikkevand, og ingen af landene betaler deres landmænd for dette. Når regeringen nu gennemtrumfer en kompensation til de danske landmænd, får disse foræret en konkurrenceforvridende fordel. Netop det plejer Landbrug & Fødevarer at holde skarpt opsyn med, men åbenbart ikke når der er tale om en hjemmebanefordel til millioner af kroner.

Sidst, den danske regering forsøgte at snyde sig udenom EU-fællesskabets regler for statsstøtte til landbrug, endte brakskandalen i 2012 med at koste en bøde på 750 mio. kr. Den måtte de danske skatteydere betale. Samme situation kan regeringen atter bringe os i, hvis EU-domstolen underkender den danske aftale om beskyttelse af drikkevandet.