Regeringen: Selvfølgelig skal vi have mindre sygefravær og bedre trivsel i det offentlige

Trivsel: Er det at hænge de offentlige ansatte ud, hvis man vil forbedre trivslen, arbejdsmiljøet og sygefraværet i den offentlige sektor? Sådan lyder det i hvert fald, hvis man læser socialdemokraten Mette Nielsens indlæg i Avisen Danmark i sidste uge. Her beskylder hun os for at være både vildledende og uvidende om sygefraværet i den offentlige sektor og for at håne de offentligt ansatte.

Intet kunne være mere forkert.

Det her handler hverken om influenza eller forkølelse, som vi alle kan blive ramt af. Det handler om sygefravær, som fx skyldes dårligt arbejdsmiljø og vilkårene på arbejdspladsen. Det handler om, at et langt sygdomsforløb kan føre til, at den ansatte aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Og i sidste ende handler det også om det offentliges evne til at levere god service til borgerne på centrale velfærdsområder. Vi kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle være en hån mod de offentlige ansatte at bekymre os om, hvordan de offentligt ansatte trives.

Mette Nielsen anklager os også for at vildlede om forskellen på sygefraværet i den private og offentlige sektor. Det fremgår tydeligt af analysen, at hvis vi renser de rå sygefraværstal for en række faktorer, som f.eks. typen af arbejdsfunktioner, så er forskellen mellem privatansatte og ansatte i kommunerne knap tre dage. Og forskellen mellem privatansatte og ansatte i regionerne er godt to dage.

Betyder det så, at vi politikere ikke behøver at interessere os for sygefraværet og trivslen blandt offentligt ansatte? Vores svar er meget klart nej. Derfor har vi afsat 145 millioner kroner til at styrke arbejdsmiljøet på offentlige arbejdspladser, forbedre trivslen og nedbringe sygefraværet.

Vi vil sætte særligt ind de steder, hvor vi kan se, der er størst udfordringer med sygefravær og arbejdsmiljø. Og derudover har regeringen fremlagt en stor ledelsesreform i den offentlige sektor, der skal styrke og udvikle ledelse og skabe velfungerende arbejdspladser.

Får vi nedbragt det gennemsnitlige sygefravær i det offentlige med bare én enkelt dag, svarer det til 2.800 flere fuldtidspersoner på offentlige arbejdspladser. Samtidig kan det frigøre cirka 790 millioner kroner, fordi der bruges færre penge på vikarer og overarbejde. Det synes vi er værd at arbejde for. Og så skylder vi ikke mindst de offentlig ansatte at tage sygefraværet seriøst.