Reel bekymring, ikke brok, når landbruget udtrykker bekymring. Landmænd med røv i bukserne

Landbrug: Hvis du er et menneske uden bekymringer, så arbejder du helt sikkert ikke i landbruget.

For her er nok af grunde til at rynke brynene. Prispres, volatile fødevarepriser, kritik fra miljøfolk og presset økonomi.

Og nå ja, så er der vejret, som ingen - heller ikke landmænd - er herrer over. Vejret kan man ikke gøre noget ved, men det kan alligevel smadre et helt års høst, som vi har set med tørken i år.

Alt dette til trods, så er det forbløffende, hvor lidt brok man hører fra landbruget.

Samvittighedsfulde mænd og kvinder står tidligt op hver dag for stolt at passe deres arbejde.

Det skal vi påskønne og glæde os over. For landbruget er en uundværlig og bærende institution i Danmark, der leverer nogle af verdens bedste fødevarer og beskæftiger mere end 70.000 personer. Hele fødevareklyngen i Danmark eksporterer for svimlende 166 milliarder kroner om året.

Det kan derfor virke forstemmende, når landbruget igen og igen skal klandres for at belaste miljøet og udlede store mængder af drivhusgasser. Miljøorganisationer og partier på venstrefløjen har travlt med at bygge en - i vores øjne falsk - modsætning op mellem landbruget og omsorg for natur og miljø.

Vi har endnu til gode at høre en landmand - økologisk såvel som konventionel - der ikke gerne påtager sig et ansvar for miljøet. Danske landmænd lever i forvejen op til nogle meget restriktive miljøkrav, og de vil gerne tage et ansvar. Landbruget er kommet for at blive - derfor er landbruget også snarere en del af løsningen frem for problemet.

Alle bekymringerne til trods, så hører vi stort set kun landmændene pippe, når det gælder rammevilkårene.

Det betragter vi dog ikke som brok, men som en reel bekymring. Og den deler vi til fulde i Liberal Alliance. For der er behov for at styrke rammevilkårene og gøre landbruget mere konkurrencedygtigt.

Vi skal blandt andet have afskaffet produktionsjordbeskatningen, som årligt koster branchen 900 millioner. En tilsvarende skat bliver således ikke betalt i noget andet EU-land på nær Frankrig.

Fjerner vi jordskatten, vil det frigøre midler til at investere i ny teknologi og udvikle landbruget. Optimalt set bør vi også tage et opgør med EU's landbrugsstøtte - den skal helt væk. Det kan selvfølgelig ikke gøres i Danmark isoleret set, da vi i så fald bliver stillet ringere end andre lande. Men der bør arbejdes intensivt for at gøre op med støtten.

Heldigvis er vi også i stand til at forbedre rammevilkårene. Det går langsomt, men det går i den rigtige retning. Den nyligt indgåede finanslov gør det blandt andet nemmere at komme i gang som ung landmand. Der er afsat 70 millioner kroner til at indføre en sælgerpantebrevsmodel, som hjælper næste generation af landmænd i gang. Det betyder kort sagt, at op 10 procent af købesummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Hermed kan sælgeren lade et beløb stå som sælgerpantebrev og dermed vente med at afregne skatten til, at man får afdragene på sælgerpantebrevet.

Derudover afskaffer vi med finansloven også foderfosfatafgiften. Det er en afgift, som er med til at skubbe foderpriserne op. Den bliver nu udfaset i erkendelse af, at landbruget skal af med byrder og afgifter for at blive mere konkurrencedygtige. Vores opfordring til landmændene er klar. Bliv ved med at klø på! Så skal vi til gengæld nok kæmpe jeres kamp i forhandlingslokalerne.