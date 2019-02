Realkredit flår landbruget

Landbrug: Det danske system med realkredit har gennem mange, mange år været en garanti for tryghed og billige lån på ordentlige betingelser - både til huslån og til lån i erhvervsejendomme. Men i de senere år har vi desværre set en udvikling, hvor bidragssatserne, altså prisen for at administrere og tage risikoen ved lånet, er steget eksplosivt.

I mange tilfælde er bidragssatserne nu ikke længere et redskab til at dække omkostninger og sikre en fair forrentning af kapitalen. I stedet er det blevet et rent tag-selv-bord for realkreditinstitutterne. Og de er sultne. Nogle endda tangerende til det glubske.

Det gælder ikke mindst, når det handler om landbrugslån. Det understreger en ny analyse fra SEGES, der er landbrugets videnscenter. Analysen viser blandt andet, at fuldtidslandmændene i perioden fra 2007-2017 har betalt 14,5 mia. kr. i bidrag, mens tabene i samme periode har været på 1,7 mia. kr.

Det er selvfølgelig vigtigt, at realkreditinstitutterne er robuste og kan modstå kriser og lavkonjunkturer. Men det er langt fra fair, at kapitalen bag lånene skal forrentes så voldsomt, som de bliver hos mange landmænd.

Ret skal være ret: For en del landmænd er taksterne rimelige set i forhold til belåning og risikoen. Men vi ser eksempler på landmænd, der med uændret produktion, gæld og lånetyper oplever fire- eller femdoblinger af deres bidrag over korte åremål. Det ødelægger selvsagt muligheden for at konsolidere virksomheden og investere i nyt produktionsapparat. For nogle landmænd kan de høje bidrag gøre økonomien uholdbar og sågar true eksistensen.

Samtidig ved vi, at det er svært - og i mange tilfælde umuligt - for landmænd at skifte realkreditinstitut. Efter historisk hårde tider er de stavnsbundne, fordi økonomien ikke efterlader muligheder for forhandling. Konkurrencen på markedet fungerer ikke, hvilket naturligvis skader kunderne.

Der er god grund til at sende opfordringer både til kunder og til virksomheder. Til kunderne skal rådet lyde: Søg forhandling om din bidragssats, afsøg markedet og prøv alle muligheder af. Det er den eneste vej til at sikre de mest fair betingelser.

Aktionærerne bag realkreditinstitutterne vil jeg mane til besindelse og ordentlighed. Priserne på lån er i alt for mange tilfælde løbet løbsk og er meget langt fra at være et rimeligt udtryk for risiko og omkostninger. Er det ikke på tide at stoppe op og få genoprettet balancen? I mine øjne kan det kun gå for langsomt.