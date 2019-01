Prisen for at arbejde. Hvorfor straffe dem, der vil - i stedet for at belønne dem?

Så er emnet vendt igen, igen før og efter jul. De fattigste har fået julehjælp, så de har prøvet at være rige én dag på et år - og det er jo bedre end ingenting.

Hjælpeorganisationerne gør det godt. Rød bloks læserbrevskribenter får harcelleret over kontanthjælpsloft og lav integrationsydelse - en argumentation, som blå bloks folk med sindsro lader passere. Det har trods alt forårsaget et par nye job. Om få måneder skal en (måske) ny regering alligevel tage stilling til, om noget igen skal ændres. Der nedsættes nok igen et udvalg, som for alvor igen skal undersøge problemet til bunds og komme med den helt rigtige løsning.

En god løsning er forandringsvillighed blandt de fattige og politikerne. Der tales altid om, at man skal have et job. Det vil være bedre at tale om selvforsørgelse, så man inddrager egen virksomhed i mulighederne. Her er der let tilgængelige og lige muligheder for alle, der vil - rige såvel som fattige. Det er der ikke på jobmarkedet.

Men hvad sker der? Når jeg taler med kontanthjælpsmodtagere, kan jeg spørge, om de kan få pengene til at slå til. Og svaret er: Nej.

Så kan jeg spørge, om jeg skal hjælpe dem med at tjene flere penge, og svaret er: Neeejjjj! - for som de siger: Så mister de jo deres tilskud! Tja, det er vel rigtigt, når de siger det. Egen virksomhed er jo kendt for ikke at give meget overskud i starten.

Men hvordan reagerer tilskudssystemet, hvis en kontanthjælpsmodtager starter egen virksomhed og har et overskud på f.eks. 2000 kr. på en måned?

Er det: Fantastisk! Du er begyndt at tjene penge. Vi trækker selvfølgelig 2000 kr. i denne måned? En dag tjener du mere, end du får her, og så er du ude af systemet. Bliv endelig ved. Det er meningen med det hele.

Eller er det: Hvad?! Du har tjent 2000 kr. i din egen virksomhed! Det var ikke meningen. Alt tilskud herfra stopper øjeblikkeligt!

Jeg har hørt mange forskellige vage svar, og ud fra dem tror jeg desværre, at det er sidstnævnte. Hvis det er tilfældet, bør politikerne uanset kulør udvise den omstillingsvillighed, som de efterlyser hos andre.

Er der mon nogen, der kender det rigtige svar?