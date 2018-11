Præstationskulturen presser os - ikke lysten til at snyde

Meninger: Det ledige standpunkt er nogle gange ledigt, fordi det er nemmere ikke at tage det. Liberal Alliances undervisningsordfører Henrik Dahl kritiserede her i avisen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) for at tage det ledige standpunkt i debatten "af den ene grund, at det er ledigt", og at det ofte er ledigt, fordi det er umoralsk, dumt eller skørt.

Hans påstand tager udgangspunkt i nogle forhastede konklusioner om, hvad eleverne mener om fravær og snyderi i gymnasiet. Bevares - det kunne være, at han ikke har læst vores udtalelser nøje nok, men taget hans mængde af opmærksomhed og inddragelse i debatten i betragtning, må man undre sig over, hvorfor han fortolker argumenterne som han gør.

Derfor vil jeg nu med glæde konkretisere elevernes standpunkt, således at der ikke kan herske nogen tvivl blandt hverken Henrik Dahl eller resten af den danske befolkning. Selvfølgelig er det et problem, at nogle (bemærk at der er tale om et fåtal) elever bevidst snyder og udebliver fra deres undervisning. Men vil man virkelig komme problemet til livs, er man nødt til at kigge på, hvordan man strukturelt har indrettet uddannelsessystemet.

Det nytter ikke at tro, at man kan detailregulere sig ud af problemerne. Det gør det først og fremmest ikke, fordi det er på bekostning af den menige elevs velvære, og fordi det skaber et unødvendigt pres. Samtidig er det også en unødvendig bureaukratisering af en sektor, der godt selv kan og i lang tid har kunnet løse problemet selv. Det er direkte unødvendigt at løse det påståede problem - for det findes simpelthen ikke.

Der er ikke et overtal af elever i gymnasiet, der bevidst vælger at udeblive fra undervisningen - på trods af, at det er ud fra det narrativ, at lovgivningen er blevet gennemført. Det er præcis samme problem, der er bag det nylige fokus på snyderi i gymnasiet. Jovist er det umoralsk og forkert at snyde - men hvem er ikke enige om det? Hvis man gerne vil løse problemet med snyderi i gymnasiet (bemærk igen, at der er tale om et fåtal af elever), er man nødt til at kigge på, hvad der leder til, at man som elev er parat til at gå på kant med etik og regler for at få den høje karakter.

Hvis uddannelsessystemet presser unge nok til, at de vil gå på kant med egen moral for at få den høje karakter, bærer præstationskulturen, og de strukturer der udgør uddannelsessystemet, også noget af skylden - om man vil det eller ej.

Tilbage står altså Henrik Dahls argument om, at det ledige standpunkt tages, fordi at det netop er ledigt eller dumt - men tværtimod. Det ledige standpunkt er nogle gange ledigt, fordi det ikke er nemmere at tage det. Det er altid nemmere at vende det blinde øje til de problemer, man selv har skabt - men det gør ikke standpunktet dumt. Det er netop, fordi standpunktet ikke henvender sig til gamle forstokkede floskler om, hvad ungdommen kan og vil, men derimod om en villighed blandt landets gymnasieelever til at indgå i en mere strukturel debat af det uddannelsessystem og det samfund, vi lever i. Og det er alt andet end dumt eller skørt.