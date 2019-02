Politiske forsøgskaniner. Test 5G på Christiansborg

5G: Vores folketingspolitikere har vedtaget, at Danmark skal være i front og med i verdenseliten med 5G. Det er godt, at vi har visionære politikere, som har ambitioner på Danmarks vegne. Dog er bagsiden af denne ambitiøse teknologiplan, at 5G ikke er blevet testet på nogen som helst måde. Ingen blåstempling, ingen godkendelse, ingen rapporter der bedyrer, at teknikken er sikker for mennesker, dyr og planter.

Et netop afsluttet stort anerkendt amerikansk forskningsprojekt, NTP-studiet, har påvist lav fødselsvægt, DNA-skader, forstadier til kræft og kræft hos forsøgsdyr under påvirkning af frekvenser fra 2G og 3G. Undersøgelser viser, at haletudser har 90% dødelighed, når de lever 140 meter fra en mobilmast. Myrer mister orienteringsevnen og honningbier kan ikke finde hjem til boet efter at have været ude for at lede efter nektar og pollen, når de påvirkes af stråling fra trådløs teknologi.

Ifølge menneskerettighederne er det ulovligt at udføre forsøg på mennesker uden deres fulde samtykke. Men vores 179 folketingspolitikere har stemt for at indføre 5G, og har derved selv sagt ja til 5G-teknologien. Vi vil derfor foreslå, at 5G bliver testet på Christiansborg. Installer 5G-sendere i alle kontorer, på gangene og i korridorer. Lad teknologien blomstre og opfordre til, at alle 179 politikere anvender 5G i så vid udstrækning som muligt de næste fem år. Lad forskere observere, teste og analysere de 179 forsøgspersoner løbende. Det bliver spændende at se, hvor mange som overlever, hvor mange som farer vild i korridorerne, og hvor mange som udvikler DNA-skader. Mon ikke Telebranchen vil betale for dette menneskeforsøg?