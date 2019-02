Politikernes manglende prioritering er også at prioritere

Reform: Debatten om sundhed raser. Visionerne er mange, men væsenet er i knæ. Som læge gennem 10 år er jeg dybt bekymret. Hvem skal holde mig i hånden når jeg bliver syg, hvem skal levere og udvikle den faglige kvalitet?Politikerne diskuterer reformer og finder på nye strukturer, men ingen forholder sig til realiteterne: Sundhedsvæsenet er underfinansieret. Vi mangler hænder og økonomi i en sådan grad, at sundhedsvæsenet i disse år degenererer. Vi har et arbejdsmiljø, der gør rekruttering flere steder og inden for mange fag næsten umuligt. Manglen på hænder gør nærvær og omsorg til en fjern drøm og de resterende hænder presses i en grad, der gør dem syge, ildsjælene brænder ud. Jeg kan som speciallæge oftere og oftere ikke supervisere mine yngre kollegaer, tiden er for knap. Det betyder, at lægerne, der skal behandle mig, når jeg bliver ældre, ikke har opnået de optimale kompetencer. Mange steder kæmper afdelingsledelserne med budgetter, der er så stramme, at det er umuligt at undvære eller betale for at opkvalificere personalet.

Hverken blå eller rød blok har med deres sundhedsudspil forholdt sig til, hvor ressourcerne skal komme fra. Det er ikke politisk ansvarlighed. De er nødt til at debattere prioritering i sundhedsvæsenet ud fra spørgsmålet:

Skal alle patienter, til alle tider, have tilbudt alle former for behandling, uanset omkostninger?

Som læge kan jeg stille den faglige ekspertise til rådighed, jeg kan opstille dilemmaer, men vi har brug for en debat både politisk og i befolkningen. Hvad skal vi som sundhedsvæsen tilbyde? Hvornår synes vi som samfund, at prisen er for høj? At ligge beslutningen ud til patienterne og ansvaret til lægerne med den ene hånd - og samtidig ikke tilføre tilstrækkeligt med ressourcer med den anden - er politisk uansvarligt.

Der er mange etiske dilemmaer, og det er altid ubehageligt at sammenholde menneskeliv med økonomi. Men der er ikke penge nok til at tilbyde alle alt med den eksisterende finansiering. Politikernes manglende vilje til at debattere prioriteringer er også en prioritering: Nemlig en prioritering af et sundhedsvæsen, der degenererer med faldende kvalitet og personaleflugt til følge.

Er det det, politikerne kalder et sundhedsvæsen i verdensklasse?