Forståelseskløft: Frankrigs Gule Veste er et wake up call for hele Europas politiske elite om, at der er en kløft mellem klimaansvarlig politik og den enkelte borgers opfattelse af ret og rimelighed.

For mennesker, som har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, er fremtidige klimaforandringer nemlig langt mindre skræmmende end kampen for mad på bordet nu og her. Og pressede mennesker falder let for ekstreme bevægelsers enkle løsninger. Derfor elsker populister ulighed. Og klimaet står altså ikke øverst på populistiske lederes dagsorden.

Sådan er det i Frankrig, hvor afstanden mellem Macrons rationelle projekt og almindelige franskmænds hverdag er enorm, og i USA, hvor et flertal støtter Trumps olie- og kulpolitik.

Og prøv lige at fortælle en fattig afrikansk familiefar, at han skal betale højere afgifter for sin gamle, dieselsvinende kassevogn, som bringer hans varer til markedet hver dag. Eller fortæl unge, ambitiøse indere, at kan glemme drømmen om fremskridt, fordi kloden ikke kan holde til det. Dén går ikke!

Danmark er ingen undtagelse: Når Alternativet foreslår afgifter på flyrejser og oksekød, udløser det deling af billeder af store bøffer og bountystrande på sociale medier med voldsom kritik af elitens privilegieblindhed.

Men klimaforandringerne har social slagside og vil ramme de mest udsatte først og hårdest.

Globalt, hvor verdens fattigste lande allerede nu bliver ramt af naturkatastrofer og tørke i hidtil uset omfang. Og i Danmark, hvor vi skal bruge massive ressourcer på at forebygge og rydde op efter stadig voldsommere vejr og stigende vandstand. Tænk bare på, hvad tørken i sommers kostede dansk landbrug - og det bliver kun værre. Det vil gå hårdt ud over velfærden og hjælpen til de svageste, når udgifterne for alvor eksploderer. For hvor skal pengene komme fra?

Jeg tror på, at vores politikere har forstået situationens alvor. Men ingen af dem har modet til at handle på det. For det koster stemmer. Og således kommer velfærden til at tage klimaet som gidsel. Det er vel derfor, regeringen afviser at reducere landbrugets og transportsektorens CO2-udslip, selvom det ville være nemt, forklarligt og enormt effektivt. Så hellere ignorere konklusionerne fra Klimarådets rapport og fyre formanden.

I Alternativet mener vi derfor blandt andet, at provenuet fra afgifter på CO2 i produktion, transport og forbrug, skal sendes tilbage i borgernes lommer f.eks. ved øget bundfradrag og forhøjelse af den grønne check, at investeringer i infrastruktur skal gøre det billigere at vælge grøn, kollektiv transport og at landområder skal udvikles, så det bliver attraktivt at leve, arbejde og producere fødevarer i de mindre samfund.

Først når politikerne anerkender, at klimapolitik og kampen for et mere lige og solidarisk samfund er hinandens forudsætninger, kan vi gøre det, som virker. For klimakrisen truer vores eksistensgrundlag, mens socialkrisen truer vores fællesskabs evne til at overleve klimaforandringerne.