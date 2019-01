Politikere skal ikke blande sig i folkekirkens liv

Præster: Lidt slattent, kalder lederskribent Peter Rasmussen det, når vi fra politisk side ikke griber ind med lovgivning overfor den lille gruppe mandlige præster i folkekirken, der ikke vil give hånd til deres kvindelige kolleger. Kritikken kan synes reel, når vi lige har indført krav om, at nye statsborgere skal give hånd ved den ceremoni, de skal igennem for at opnå statsborgerskab.

Umiddelbart forstår man kritikken. Men den har sin særlige baggrund. Statsborgerskabet ligger helt inde i kernen af dansk lovgivning. Vi stemmer faktisk om navnene i folketinget. Det følger nemlig af grundloven, at man kun kan blive statsborger ved lov.

Anderledes forholder det sig med folkekirken, der netop er en folkekirke og ikke en statskirke. Det betyder, at vi fra politisk side er meget tilbageholdende med at lovgive for kirken. Vi skaber gode rammer, vi sikrer trosfrihed og forkyndelsesfrihed, men vi blander os ikke i det, man kalder folkekirkens indre anliggender. I modsætning til f.eks. islam har vi ikke en lovreligion, men tillader at vi alle kan tolke evangelierne frit. Den rummelighed er en væsentlig årsag til, at det fortsat er tre ud af fire borgere, der er medlem.

Og så skal man huske, at selvom vi ikke ved lov vil tvinge præster til håndtryk, så er det ikke ensbetydende med anerkendelse af deres praksis. Jeg synes personligt, at det er kritisabelt og udtryk for et teologisk grundsyn, jeg ikke deler. Men folkekirkens egne organer må selv finde ud af det. Menighedsråd kan tage en samtale med ansøgere til embeder, provster og biskopper kan udstikke retningslinjer og medlemmer af folkekirken kan tage diskussionen.

Og så er jeg rigtig ked af, at diskussionen om håndtrykkene helt har overskygget det, der er tænk som en højtidelig festligholdelse af statsborgerskabet. Jeg har selv underskrevet grundloven personligt, både da jeg blev medlem af folketinget og da jeg blev minister. Det er meget bevægende. Heldigvis havde jeg muligheden for at tale med flere af de ni nye statsborgere, der forleden underskrev troskab til grundloven. Og så udtrykte det samme.

Det er i grundloven, de fundamentale værdier, som vi har bygget vort land land på, er beskrevet så enkelt og smukt. Ikke i et håndtryk. Det tror jeg, de fleste er klar over.