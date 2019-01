Politikere, sig fra over for de reelle magthavere på Slotsholmen

Sundhedsreform: Somme tider er det surt at få ret. Sundhedsreformen afslørede sig onsdag som netop den centralisering, regeringen hårdnakket påstår, den ikke er.

I en kronik her i avisen skrev jeg 14. januar: ". En overordnet bestyrelse vil - som altid - være dybt centraliseret, og reelt kontrolleret af departementscheferne". Det var om sundhedsreformen, som regeringen stadig påstår er en decentralisering. Det er spin. Regeringen kan oprette alle mulige regionale og lokale underbestyrelser, men så længe der er en overordnet bestyrelse, de refererer til, er og bliver sundhedsreformen endnu en centraliseringsøvelse, hvor alle underordnede bestyrelser blot bliver gidsler i et centralt styret system. Et system, hvor landets departementschefer, hvis spidskompetence er at klare sig godt i magtspillet på Slotsholmen, reelt kommer til at bestemme over en række lokale sundhedsforhold, som de ikke har nogen som helst indsigt i.

Og spinnet bliver helt grinagtigt, når et af argumenterne nu er blevet, at det vil sikre en bedre IT-løsning. Er der nogen i Danmark, der nogensinde har set en stor statslig IT løsning fungere? Nej vel, fra Amanda og helt frem til SKATs mange mislykkede centrale it-løsninger har staten gang på gang dokumenteret, at den netop ikke formår at skabe store it-systemer. Og som professorerne Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensens dokumenterede i deres forskningsbaserede bog, Overmod og afmagt, findes der ikke skygge af dokumentation for, at en centraliseret såkaldt rationel organisation virker.

Til Danmarks politikere: Det er på tide, I siger fra over for Slotsholmens reelle herrer - departementscheferne. Sig nej til en overordnet centraliseret bestyrelse for hele Sundhedssektoren, og sats i stedet på direkte magt til de regionale og lokale organer, der er tæt på borgere og patienter, og ved, hvad de har brug for.