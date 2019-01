Pas på med al den sociale kontrol - vi skal ikke blive kvalt i den

Vi ved alle, at der er udfordringer med social kontrol i visse muslimske miljøer. Desværre findes den samme type social kontrol også uden for disse miljøer; der handler det bare om rigtige og forkerte holdninger.

Forleden postede jeg på facebook et billede af en "to-do-seddel", som min kæreste havde lavet til mig;der stod "To Do - Arbeit macht frei". Teksten var et lille sarkastisk hint til det, som vi alle ved er en del af mand/kvindeforholdet. Vi mænd får altid masse af opgaver af vores kvinder - og selvom vi elsker det, så skal vi jo brokke os.

Langt de fleste syntes, det var et sjovt lille opslag og forstod udmærket joken, men i disse krænkelsestider, hvor nogen ikke bare bliver krænket på egne vegne, men også på andres, affødte min post en mindre shitstorm. Den indeholdt alt fra "dit forbandende nazisvin" til "du er en housenigger, som ville arbejde for Hitler".

Jeg ligger ikke under for shitstorms, og de racistiske intolerante beskeder får mig ikke til at give efter - tværtimod, for vi står overfor en social kontrol, der, hvis vi ikke siger fra, vil ødelægge den frihed, som vi har kæmpet for i Danmark.

Der er helt sikkert også ting, jeg ikke synes er sjovt, og som jeg mener er over grænsen, men ytringsfriheden ligger over mit eventuelle navlepilleri. Vi skal udfordres, ikke nødvendigvis fordi vi skal være enige eller ændre mening, men fordi jeg som menneske skal tage stilling. Hvis kunsten og humoren ikke må bruges til at udfordre os, og derigennem træne os i at tage stilling, så dør en af styrkerne i Danmark, hvor vi altid har kæmpet for retten til at ytre os.