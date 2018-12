Parallelsamfund er normale i et frit land

Et politisk flertal i Folketinget deler regeringens frygt for 'parallelsamfund' og blæser til kamp mod 'ghettoer' med nedlæggelse eller nedrivning af almene boliger. Der er forskellige opfattelser af 'parallelsamfund'. Boligministeren og Økonomi- og Indenrigsministeriet har hver deres. Og i Wikipedia kommer en tredje opfattelse til udtryk.

Ifølge boligministeren er problemet med parallelsamfund, at store og viljestærke grupper i samfundet vil noget grundlæggende andet end det danske demokrati. At der er områder, hvor politiet har svært ved at nærme sig, og hvor kriminalitet og forestillinger om det politiske systems indretning, religionens rolle og det civile liv hæmmer områdets udvikling. Ifølge en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er parallelsamfund fysisk og mentalt isoleret og følger egne normer og regler uden nævneværdig kontakt til det danske samfund og uden ønske om at blive en del af det danske samfund. Ifølge Wikipedia er parallelsamfund samfund, der eksisterer side om side med et eller flere andre samfund. Ofte kan der være tale om mindretal med andre sociale, kulturelle eller religiøse normer end det 'almindelige' samfund.

Alene forekomsten af disse tre opfattelser viser behov for klarhed og enighed om, hvad et 'parallelsamfund' er eller betyder. Wikipedia beskriver parallelsamfund som en del af samfundet, men med andre sociale, kulturelle eller religiøse normer end flertallet. Hvilket kan være ret så almindeligt og uproblematisk. Parallelsamfund er normalt i et frit og levende samfund. Økonomi- og Indenrigsministeriets beskrivelse af parallelsamfund taler reelt for at bevare ghettolistens store almene boligbyggerier: De gør en aktiv og virkningsfuld indsats mod adfærd, der bryder med normer og regler forbundet med at bo og leve i Danmark. Og her arbejdes målbevidst med kontakt til det danske samfund og med motivation for at blive en del af det danske samfund.

Boligministerens karakteristik af parallelsamfund tyder på, at ghettolistens almene boligområder fremmer demokrati, mens tvangsflytning skæmmer danske værdier: Ghettolistens beboere møder i den almene boligsektor aktivt demokrati i form af beboerdemokrati, ligesom eksempelvis renoveringsprojekter her typisk indebærer kontakt til og erfaring med demokratisk indflydelse og ansvar. Politi oplever sig godt modtaget som fornyelse af en klassisk 'landbetjent'. Kriminelle beboere er så få i antal, at tvangsflytning ikke behøver at ramme en eneste kriminel. At miste sin bolig ved tvangsflytning indgyder netop ikke 'gode' forestillinger om et politisk system, om en grundlovssikret religion eller om at være del af et civilt liv.

Ghettolisten bygger ikke på dokumentation af samfundstruende parallelsamfund. En 'ghetto' er en almen boligafdeling. Med mindst 1000 beboere og med et flertal af beboere af ikke-vestlig oprindelse. Med risiko for flere fattige beboere uden uddannelse og uden for arbejdsmarkedet end normalt, samt med risiko for lidt flere kriminelle end 'normalt'. Men som almene boligafdelinger fungerer sådanne 'ghettoer' demokratisk, yder gennemgående intensiv indsats med beboerdeltagelse mod kriminalitet og begrænser drastiske effekter af fattigdom med boligtilbud uden for ejerboligmarkeder.

Som ghettokriterium er kriminalitet stort set lige så marginalt udbredt i ghettostemplede almene boligområder som i det øvrige samfund og kan identificeres og håndteres ved præcist målrettet tvangsflytning. Men man skulle tro, at fattigdom, manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark ville være at gribe an som en velfærdsopgave. Ligesom man skulle tro, at etnicitet ikke i sig selv ville være grund nok til diskriminerende særbehandling i Danmark. Kriminelle, fattige, beboere uden uddannelse og arbejde eller af ikke-vestlig etnicitet har såvel som andre beboere chance for at undgå tvangsflytning. Nedlæggelse eller nedrivning af boligblokke er vilkårlig i forhold til ghettokriterier og rammer beboere tilfældigt og uden skelen til parallelsamfund.