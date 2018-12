Paradigmeskiftet endte som varm luft i ringbind

Finanslov: I sidste uge kunne man her i avisen læse, at Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl (DF) glæder sig over finansloven for 2019.

Finansloven har det laveste offentlige forbrug siden år 2000. Det glæder selvfølgelig ministrene fra Liberal Alliance. Men er der også noget, vi andre kan glæde os over? Lykkedes det meget omtalte paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som skal sikre at beskyttelse til flygtninge er midlertidigt?

Min bedste vurdering er, at paradigmeskiftet kommer til at betyde tæt på ingen betydning.

Integrationsloven skifter navn til "hjemrejseloven", men selve indholdet ændres ikke. Den aktive integrationsindsats består. Dernæst afskaffes flygtninges retskrav på boliger, men det får heller ikke nogen væsentlig betydning. Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt flygtninge fik fortrinsret i boligkøen som konsekvens af retskravet, men det har Inger Støjberg for få år siden klart afvist.

Derudover ændres lidt af ordlyden i udlændingeloven. I stedet for, at der står "med mulighed for varigt ophold" vil der fremover stå "med henblik på midlertidigt ophold". Men der er ikke færre, der kommer til at få asyl, permanent ophold eller statsborgerskab af den grund. Til sidst i rækken er et såkaldt "familiesammenføringsloft", som ikke er et loft, men en prioriteringsregel, der kun skal indføres under helt særlige omstændigheder.

Hvis endelig det lykkedes myndighederne at få inddraget nogle opholdstilladelser, viser vores erfaringer at vi har enormt svært ved rent faktisk at få hjemsendt folk. Her har finansloven ikke nye initiativer, der kan ændre på det.

Alt i alt endte paradigmeskiftet som varm luft i ringbind. Det er min ærlige vurdering. Jeg håber, at de borgerlige grundigt overvejer, om de også er ærlige i deres kommunikation til danskerne - også selvom det kan være formålstjenligt for politikerne i blå blok at få fremstillet finanslovsaftalen som noget epokegørende nyt på udlændingeområdet.