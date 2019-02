Paradigmeskifte er som en molbohistorie - bare værre

På kant: Der findes en molbohistorie, der lyder sådan her: En mand skulle jage en stork ud af en mark, fordi molboerne mente, at fuglen trampede kornet ned. Men da manden skulle til at gå ind på marken, kom de i tanke om, at han jo også ville ødelægge kornet. Det gik selvfølgelig ikke, så løsningen blev, at otte mand bar den ene ind på marken, så han kunne få storken væk. Sådan klarer man det.

Det kunne være en historie om det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Også her finder man problemer blæst ud af proportioner og løsninger, som hverken gør Danmark bedre eller danskerne gladere, men nærmere det hele meget værre.

Som når nu regeringen vil sende 8.700 udlændinge ud af Danmark. De er i arbejde, så konsekvensen bliver, at virksomhederne mister kvalificeret arbejdskraft. Det er selvsagt et problem, og regeringen foreslår derfor, at man i stedet for dem, man viser ud, inviterer nogle andre udlændinge ind.

Men hvad vinder man egentlig ved det? Ingenting. Tværtimod. En masse mennesker, der hver dag passer deres arbejde, og bidrager til den fælles velstand, må nu indstille sig på at sige farvel til venner og kollegaer og rejse ud af landet. I lufthavnen kan de så lige nå at hilse på dem, der kommer for at overtage jobbene.

Det er vel så langt fra fornuftig, nyttig politik, man kan komme. Det er molboerne om igen. Bare meget værre.