Papes dobbeltmoralske frygtretorik

På kant: Jeg læste avisen og fik næsten kaffen galt i halsen. En stor annonce fra Konservative lød: "Tænk, hvad de kriminelle kunne gøre, hvis de fik en rød regering."

Hvad er meningen? Et direkte angreb på rød blok for at være slappe i koderne eller hvad? Usmageligt.

Især, når man betænker, at det er under Konservatives leder, justitsminister Søren Pape Poulsens vagt, storkriminelle har drevet regering, folketing og alle os danskere rundt i manegen: Danske Bank-skandalen. Storsnyderen Britta fra Socialstyrelsen og Falcks smædekampagne mod Bios.

Hvilke kriminelle taler Konservative så om? Jo, det kommer frem i Papes blog på TV2.dk: Bandeledere og kriminelle udlændinge.

Ikke nok med, at Konservative går til angreb i stedet for at forklare deres egen politik. Ikke nok med, at Pape bekvemt udelader de storsvindlere, som har taget ham og hans regering ved næsen. Men han udstiller og stempler igen mennesker på samfundets bund og yderkant. Og sender udlændinge, der har udstået deres straf og derfor ikke er kriminelle mere, til en øde ø tæt på borgere, han påstår at ville forsvare.

Mere politi. Hårdere straffe. Men magtfuldkommenhed og frygtretorik gør ikke borgerne mere trygge. Tvært imod.

Tak for kaffe!