Pakkelegens forunderlige univers

Der er endnu så meget, jeg ikke forstår. Pakkeleg er et eksempel, og endnu mindre forstår jeg voksne mennesker, der elsker pakkeleg. Og det er der flere aspekter i.

Det første er pakkerne. Hvordan kan man hidse sig op over, om du får tre eller fire parafinbloklys, som man måske endda selv har købt i Søstrene Grene? Pakkelegen er over en bred kam en kamp om værdiløse gaver, der med stor sikkerhed ender deres dage på en af Stillehavets plasticøer.

Jeg har en svag erindring - eller forveksler jeg det med et forsøg på at give mening? - om, at pakkelegen ikke altid har været 'en mand, en gave'. Hvis man spillede om et par gaver til måske 1.000 kr., så ville det give mere mening. Så ville der være noget på spil. Hvis nu en ud af 100 medarbejdere på arbejdspladsen fik en cykel eller en lejlighed eller noget i den stil til julefrokosten. Glædelig jul, siger jeg bare.

Det andet er, at pakkelegselskerne bruger børn som skjold, når man går dem på klingen. 'Børnene elsker det jo'. Ja, børn elsker sukker, skærmtid, inaktivitet og forbrug, og det bruger vi de første 20 år af deres liv på at aflære dem. Så har vi netop ikke brug for pakkeleg. Det galskab, som pakkelegen udløser, ophører så snart pakkerne er pakket op, så ligger cykellygter, sæbebobler, mælkechokoladejulemænd og andet ragelse urørt hen. For hvad skal børn bruge bloklys til?

Pakkelegselskeren rummer for det tredje stor aggressiv energi. De glæder, der i første omgang udløses af at rane til sig, afløses af et fjendskab mod alt og alle, når krigslykken vender. Det er sådan set lige meget, om det er dine kære. De er stadig nogle idioter, hvis de tager din toiletrulle med citater på.

For det fjerde, så er pakkelegen en hyldest til tilfældigheden. Ikke til hjernen. Forskellen på skak og backgammon irriterer mig allerede, fordi terningerne spiller ind. Men ren terning, det er det rene galimatias - eller måske en hyldest til en lighed-gennem-tilfældighed, der skal få resten af samfundet til at se ud som om goderne er retfærdigt fordelt, og netop ikke tilfældigt. Karnevallet skulle omvende hverdagen for en dag. Gavelegen er karnevalesk ventilering, alt imens den ligner det omkringliggende samfund til forveksling. Arv, aktiegambling, nepotisme og pragmatisk ålglathed og dukken sig er ikke pakkelegens omvending, men dens forlængelse.

Man kunne derfor overveje, om pakkeleg var brugbart til jobsamtaler. Simpelthen at lade kandidaterne spille med hverandre. Min første indskydelse var, at man på den måde kunne sortere pakkelegselskerne fra, men jeg er efterfølgende kommet i tvivl om, hvorvidt pakkelegselskeren måske ikke alligevel vil være duelige i konsulentbranchens pyramidespil og andre bonusbaserede hverdagsordninger. Hvis man skulle lave noget anderledes i julen for at ventilere, så skulle man måske tage sig et gammeldags spil skak. Mand mod mand, den klogeste - og ikke som Darwin sagde den mest tilpasningsdygtige - vinder.