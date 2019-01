Overlæge efter kritik: Fuld opbakning til Fyns Politi

Nej: 6. januar skriver chefredaktør Peter Rasmussen, avisen Danmark, under overskriften "Klar tale fra Politiet, tak" bl.a. "Det resulterede i noget, der i bedste fald kan betagnes som urutineret håndtering af en vanskelig opgave.." og afsluttet med "Klar tale ad officielle kanaler havde klædt politiet".

Som en del af beredskabet på OUH var det en forventelig og endog meget opmærksomhedskrævende opgave at holde pressen fra døren. Vi skulle løse en meget kritisk situation og blev hele tiden forstyrret af medierne i deres konstante jagt på breaking news. I min optik var det derfor uprofessionelt af DSB m.fl. blandt andet at melde ud om antal omkomne før det kunne konfirmeres af det officielle beredskab.

Jeg oplevede en yderst professionel indsats fra såvel Fyns Politi som resten beredskabet på og uden for OUH.

Jeg er derfor nødt til personligt at tage afstand til chefredaktør Peter Rasmussen holdning om at medierne primært skal pleases i form af ukonfirmerede informationer i en beredskabssituation - det er ikke ordentlighed i forhold til den samlede udfordring og det er manglende respekt for alle de personer der var bekymrede i situationen. Medierne har altså et ansvar for at sortere informationer - specielt når de kommer fra "uautoriserede" kilder som beskrevet af chefredaktør for Avisen Danmark Peter Rasmussen. Den prioritering gik vist i glemmebogen på en hektisk dag på redaktionen!

Svar

Kære Michael Hansen-Nord.

Min holdning er nu ikke, at medierne skal pleases. Jeg kan blot konstatere, at politiet konstant var et skridt bagud i forhold til de informationer, der var tilgængelige på andre platforme i onsdags.

Det var således ikke politiet men TV2 Fyn, der kunne fortælle, at ulykken på broen var en dødsulykke. Det var DSB, der kunne oplyse antallet af dræbte. Og det var Carlsberg og DB Cargo, der oplyste, at en af deres lastvognstrailere involveret.

Politiets tilbageholdenhed med oplysningerne betød, at pressen var nødt til at beskrive ulykkens voldsomhed ad andre kanaler. Jeg kan forstå, at det blandt andet er gået ud over din afdeling.

I øvrigt er jeg helt enig med dig i, at medierne har et særligt ansvar i den slags situationer og selvfølgelig skal sortere i de informationer, der kommer fra uautoriserede kanaler. Avisen Danmark videregav ikke de "ukonfirmerede informationer", som du skriver, fra eksempelvis TV2 Fyn. Så det er ikke herfra, at den prioritering gik i glemmebogen.

Avisen Danmark var til gengæld til stede på samtlige politiets tre pressemøder, og her er min konklusion så, at det i hvert fald ikke var Fyns Politi, der evnede at holde den danske befolkning orienteret om den værste togulykke i 30 år. Det var stort set alle andre aktører langt bedre til.

Peter Rasmussen, chefredaktør Danmark