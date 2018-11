Overdrivelser er fejlmedicinering af gymnasiefravær: Politikere opfinder problem for at provokere

Fravær: "Det er slapheden og dekandance, som vi skal til livs".

Så hårdt lød det tidligere på året fra folketingspolitiker Henrik Dahl, som højdramatisk lagde an til et stort opgør med en ungdomskultur, der, hvis man tror politikernes egne ord, ligger langt fra det ønskelig. Nu er debatten igen blusset op igen

Når højrefløjen, og især Liberal Alliance, kaster sig over fraværet i gymnasiet, så fristes man til at tro, at det må være fordi udviklingen viser dramatiske stigninger i fraværet.

Tværtimod. Det går faktisk bedre med fraværet, og pilen peger i rigtig retning. En undersøgelse fra Danske Gymnasier, som er baseret på svar fra 70 gymnasier, viser, at det gennemsnitlige fysiske fravær er faldet fra 8,4 pct. i 2010 til 7,6 pct. i 2017. Når det handler om at aflevere opgaver til tiden, er det skriftlige fravær tilmed halveret fra 10,4 til 5,2 pct.

Problemet er ikke større end det tidligere har været, og det er ikke større for gymnasierne end andre uddannelser. Det går faktisk den rigtige vej.

Ethvert minuts fravær er i udgangspunktet et minut for meget. Men den faktiske udvikling får ikke alarmklokker til at ringe på en måde, som svarer til den dramatiske retorik.

Det ligner mere, at der nogle politikere, der forsøger at opfinde et ikke-eksisterende problem, som kan provokere landets demonstrationslystne gymnasieelever op til det kommende valg.

Regeringen har med deres nye fraværspakke og bekendtgørelse hverken lyttet til eleverne, lærerne eller gymnasierne. De nye regler underløber den igangværende indsats på gymnasierne, og fratager dem selvbestemmelse til at finde lokale løsninger.

Metoderne virker paradoksale for en regering, der ellers gerne vil afskaffe overflødige regler, gøre op med bureaukratiet og øge friheden. De her tiltag giver mere centraliseret styring fra skrivebordene i København og mindre frihed.

Det udbygger en nedslående tendens, hvor man stiller flere og flere krav til gymnasierne, mens man med regerings omprioriteringsbidrag fortsat skærer to procent af bevillingerne hvert år. I stedet for at satse på at straffe eleverne, så kunne man, med fordel, jo satse på øget kvalitet i undervisningen.

Jeg mener ikke, at man skal have ondt af landets gymnasieelever, eller rynke på næsen af ønsket om at minimere fraværet, men vi skal gå seriøst til debatten.

Og muligheder forpasses, hvis man, som Henrik Dahl fra Liberal Alliance forsøger at forklare debatten om fraværet med et rent fiktivt radio-satire-program fra starten af 00'erne: "Hvis du ikke er her om 10 minutters, så bliver du fyret. Det virker i Chris og Chokoladefarbrikken, og jeg tror sådan set også, at der virker i gymnasiet". Vi skal satse på det, der virker i virkeligheden - ikke det, der bare skaber radiosatire, dramatiske overskrifter eller almindelige polemik.