Oplæg til ny sundhedsstruktur er oplæg til nye problemer

Reform: Egentlig forstår jeg godt regeringen. Med flere ældre og flere behandlingsmuligheder går udgifterne til sundhedsvæsenet kun en vej!! Og i den sammenhæng er det en årlig udfordring, at lokalpolitikere også fra egne partier kræver flere penge til sundhedsvæsenet. Det kan give dårlig presse. Så nu vil man tage fat - og først og fremmest afskaffe de besværlige regionspolitikere.

Handlede det så kun om dem - så fred med det! Men regeringens løsningsmodel, der klart er konstrueret på embedsmandskontorerne i København, viser, at man ikke forstår sammenhængene. Man er så gammeldags public management-tænkende, at man ser problemet som manglende styring. Løsningen bliver derefter: Man bevarer et administrativt lag - og tilføjer yderligere to i troen på, at top-down-styringen så bliver lettere.

Der er udfordringer i sundhedsvæsenet. Men de er ikke nogle, der kan regnearksløses. Det handler grundlæggende om, at det drejer sig om mennesker. Patienter, der gerne vil have den bedst mulige behandling. Og behandlere og plejere, der gerne vil yde den bedst mulige service. Når regeringen bl.a. af hensyn til mulige skattelettelser ser sig nødt til relativt at beskære udgifterne, så vil plejere og behandlere helt naturligt komme til at tænke i egne kasser frem for på helheden. Det kan man ikke styre eller strukturere bort. Men man kan lede. Desværre koster ledelse tid, og tid er penge. Og selv om det private og store dele af det offentlige har skiftet paradigme fra styring over mod ledelse, så er den kursændring ikke nået frem til regeringskontorerne.

Endelig er der noget, Lars Løkke ikke har sagt højt. 21 sundhedsfællesskaber skal samle 98 kommuner. Det er et oplæg til nye problemer! Dem kan man så passende om en periode eller to løse ved en ny kommunalreform, så vi får et sted mellem 19 og 21 kommuner i Danmark! Men dette skal naturligvis og absolut ikke omtales på denne side et kommende valg.