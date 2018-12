Om de hedder Poul, Fritz eller Mohammed ...

Vielen Dank, Dziekuje bardzo, Multumesc foarte mult! Vi har mange gode grunde til at sige "mange tak" på tysk, polsk eller rumænsk til de dygtige udlændinge, som flittigt arbejder på vores virksomheder. Om de så er kommet hertil som flygtninge eller som indvandrere.

Kig dig omkring og du vil opdage, at cirka hver tiende af dine kolleger har en udenlandsk baggrund. Og uden dem ville Danmark ganske enkelt gå i stå. Udenlandsk arbejdskraft er i dag en helt uundværlig del af arbejdsstyrken. De udenlandske medarbejdere er både en gevinst for virksomhederne og for samfundet som helhed. Uden dem ville vi have betydelig lavere vækst - og dermed også langt færre penge til velfærd.

Så ja, vi er klart tilhængere af at kunne ansætte flere dygtige udenlandske medarbejdere. For rigtig mange af vores virksomheder står i den situation, at de ikke kan opfylde ordre på grund af mangel på især faglærte og højtuddannede specialister, hvor vi dermed svigter kunder. Og det er vel at mærke kunder, som vi dermed risikerer smutter til andre leverandører.

Vi skal bestemt også gøre alt, hvad vi kan her midt i de gode tider for at få den sidste gruppe af arbejdsdygtige danskere i job. Men hvis vi generelt skal producere og leve op til kundernes stigende efterspørgsel, så er det blevet meget svært, ja nærmest umuligt at skaffe de rette hænder til at bearbejde, skære eller svejse komplicerede produkter blandt danske faglærte eller højtuddannede specialister på det danske marked. Der er ikke nok af dem, så vi må finde dem længere væk - eksempelvis i Polen eller andre lande.

Vi kan slet ikke dække os ind med danske medarbejdere alene. Vi må og skal uden for landegrænserne for at finde dygtige hænder og hjerner. Og de udenlandske medarbejdere bliver vel at mærke ansat til danske overenskomster. DI har længe kæmpet for at få sat beløbsgrænsen for medarbejdere uden for EU ned især for at kunne tiltrække faglærte medarbejdere, som er den gruppe, virksomhederne mangler allermest.

Når vi er endt sådan i Danmark, så handler det om, at for hver gang fem par dygtige arbejdshænder forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, står der kun fire blandt de unge klar til at tage over. Og alt for mange af de unge vælger sig en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsretlig uddannelse. Derfor vil Danmark kunne stå over for en mangel på mindst 44.000 faglærte om bare få år.

Tal og statistikker taler deres tydelige sprog om et dansk opsving med historisk høj beskæftigelse i private virksomheder. Vi har nærmest støvsuget jobmarkedet for medarbejdere med de rette kompetencer. En nylig DI-undersøgelse viser, at knap hver fjerde rekruttering er forgæves. Så vi har meget at være taknemmelige for, når vi kan hente dygtige medarbejdere fra andre lande. Tak for det! Danke dafür! Dziekuje za to! Multumesc pentru asta!