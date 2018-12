Om at have fidus til troen - og til andre

Dyder: Tro. Et kort ord, der betyder meget og meget forskelligt.

En gang om måneden vil jeg skrive klumme om en af de såkaldte "syv kristne dyder": Tro, håb, kærlighed, visdom, retfærdighed, tapperhed og mådehold. Dyd betyder kraft eller styrke. I dag ville vi måske kalde det "værdier", men grundholdning er måske et bedre ord. Det drejer sig om de grundlæggende holdninger til livet og andre mennesker, som kan give livskraft i det enkelte menneske og i vores samfund.

Troen er den første. Ikke overraskende, måske. Kristendom beror på tro. Men hvad er tro?

Tro er tillid. Det er ikke en bestemt mening eller noget, man beslutter sig for. Det er heller ikke en modsætning til viden, som om man skulle vælge mellem enten at have et videnskabeligt verdensbillede eller tro på Gud. Videnskab er ikke noget, man tror på. Det er noget, man ved noget om, og som kan bevises eller modbevises. Tro er som håb og kærlighed ikke noget, man kan bevise. Det er et forhold, som man leve i. Faktisk kan man ikke vælge at tro. Man kan heller ikke vælge at have tillid til en anden. Men man kan vælge at vise tillid, man kan vælge at være tro, altså at være trofast over for et andet menneske eller en livsholdning og handle efter den.

Den kristne tro hedder på latin fides. Det er det ord, vi kender, når man siger: "Jeg har fidus til ham"- jeg har tillid til ham. Hvis man har tillid til nogen, så er det fordi den anden er tillidsvækkende. Tro på Gud forudsætter på en eller anden måde, at Gud har vist sig tillidsvækkende. Det kan være evangeliet, fortællingen om Jesus, som vækker ens tillid, det kan også være begivenheder, oplevelser eller mennesker i ens liv, der vækker tilliden til Gud.

Troen på Gud betyder en grundholdning til, at livet er givet som en gave, og at det er meningen, at det skal være godt og blive godt. Det gode er meningen, alt er ikke ligegyldigt. Heller ikke en selv. Hvis man tror, at Gud er den, som Jesus viser, betyder troen samtidig, at livet er en opgave: Der er et kald i at leve i - ja, tro, håb og kærlighed.

Vi taler meget om, at det danske samfund er baseret på tillid. På tro. Ikke nødvendigvis på Gud, men på hinanden. Det er en tillid, der kan blive rystet, hvis vi viser os utroværdige over for hinanden på det personlige plan og i de sager om forbrydelser og bedragerier, som vi desværre oplever. Det vil være en ulykke, hvis vi mister tilliden og troen på hinanden. Helt grundlæggende er troen på Gud og troen på mennesker ikke til at skille ad. Troen er i begge tilfælde en dyd, der giver kræfter til at leve, fordi man stoler på, at den anden - det andet menneske og/eller Gud - vil een det godt. Det giver frihed til at leve og egentlig også selvtillid. Troen sætter mig i et forhold til en anden og giver mig opgaver i mit liv.

Så tro er ikke er spørgsmål om at tro på nisser eller julemanden eller andre fænomener - eller at vide noget på en usikker måde: "Jeg tror nok, at..." Tro er et grundlæggende forhold til livet. Og hvad så, hvis man ikke har tillid og ikke oplever, at Gud er troværdig? Jeg har hørt nogen sige, at selvom de ikke synes, at de tror "rigtigt", så vil de være trofaste over for en grundholdning til livet og til det gode. Fordi de tror, stoler på, at det er det rigtige. At stole på noget eller nogen er også tro. Tro er livsgrundlag.