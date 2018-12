Jul: I denne tid har en strofe fløjtet rundt i mit hoved:" En lille nisse rejste."

Jeg kunne ikke huske, hvorfra den stammede, men da den blev ved at spøge, måtte jeg jo google. En børnesang om den lille nisse, hvis udlængsel var så stor, at han rejste fra land til land, fordi han måtte ud og finde verdens største mand.

Nu kom han ikke til Trump, men han kom dog til Stormogulen, og blev alligevel skuffet, indtil han vendte hjem igen og stod og stirred i det klare vand og DER så, hvad han søgte: Verdens største mand.

Øv, tænkte jeg endnu en af de der selvfede!

Og så kom jeg i tanker om, at det var en helt anden, jeg havde i baghovedet og som blev ved at rumstere. Det var Jeppe Aakjærs Ole i "Ole sad på en knold og sang".

Det var der jo ikke megen nisse over, men han var dog hyrde, så lidt jul er der da over sangen om Ole, som jeg altid har holdt så meget af.

Han sidder der med sine får og beder og drømmer. Indtil han får nok af den daglige hyrdegerning og stak i trav og med èt stod ved det store hav, som var det, han havde drømt om - udsynet, det ukendte.

Øjet begynder at skinne, tåren triller ned af Oles kinder. "Intet mere i verden bandt..." "Over havene hyrden fòr, fårene står der endnu og glor."

Man ser det for sig. Dyrene står der undrende ved vandkanten og stirrer: Hvor blev han af, vores lille glade Ole?

Og de tænker, fårene og bederne, der "står der endnu og glor", hvordan kan det dog være, at vores Ole kan længes sådan efter at se noget andet end heder og lyng og os?? Hvorfor søger han andet selskab?

Men det gør den lille glade Ole.

Han længtes efter at se noget andet. Opleve noget andet, møde noget andet, møde nogle andre. Måske møde nogle, der længtes, ligesom han. Nogle, der kunne fortælle ham om lande og riger, han ikke havde hørt om, nogle, der kunne fortælle ham om kulturer, han aldrig havde mødt før. Nogle han kunne lære noget af, måske en ny måde at vogte får på? Nogle der kunne fortælle ham om andre livsvilkår, end dem han levede under, enten bedre eller værre.

Han følte måske også trang til at fortælle om sit eget, om det liv, han levede, om hvad han troede på og drømte om. Han ville måske gerne møde nogle, han kunne fortælle om sin glæde ved at gå og passe sine får og beder derude på heden. Han kunne fortælle om hede, lyng og flade landskaber. Han kunne måske fortælle om noget, de andre gerne ville høre mere om. Om livsvilkår i et andet land.

Måske kunne Ole finde en kæreste, som gerne ville dele livet på heden med ham, måske mødte han ude i verden en, der også længe havde stået og skuet ud over det store hav og tænkt: Mon der går en Ole derude, som jeg kunne blive glad for? En der også er båret af udlængsel og af drømmen om at møde et andet menneske at dele liv og tanker med? Måske kunne hun endda få opholdstilladelse i den lille selvgode Nisses land?

Måske vendte Ole hjem med eller uden kæreste, en stor oplevelse rigere. Han havde set og hørt noget, han aldrig ville have set og hørt, hvis han ikke havde taget springer ud på det dybe vand og fulgt sin længsel efter at lære nyt om sig selv og det daglige liv, han levede.