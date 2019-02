Nye tider hos DSB. Flere billig-billetter - og morgentoget kører endda til tiden

På kant: Det var nærmest en breaking-bjælke værd, da DSB i denne uge gik ud med en nyhed, der kommer forbrugerne til gode, og som ingen kunne være sure over: 60.000 ekstra billig-billetter om året. Det hører til sjældenhederne efter år med IC4-skandaler, sporarbejde og prisstigninger. I mellemtiden er det nærmest blevet en folkesport at brokke sig over statsbanerne. Så nu bliver det kontroversielt: Jeg er glad for DSB!

Sådan har det ikke altid været. I de fire et halvt år jeg har pendlet mellem Odense og København, har der været mange kriser.

Der var sporarbejdet på Fyn i 2016, hvor forsinkelserne var hverdag og det blev ved med at trække ud, fordi jordbunden var uforudset blød. I 2017 var sporarbejdet ovre, men forsinkelserne blev ved. I løbet af efteråret var mit morgenlyntog forsinket 33 ud af 54 afgange. Jeg ved det, for i desperation skrev jeg til direktøren og bad om aktindsigt.

Signalfejl, godstog og løvfald lød forklaringen i det venlige svar. Det var i de måneder, min genbo og pendler gennem 10 år gav op. Han magtede ikke mere og fandt et job i Odense. Så meget for arbejdsmarkedets fleksibilitet. Selv skrev jeg i mit brev til Flemming Jensen: "Hvis jeg havde vidst om morgenlyntoget, hvad jeg ved i dag, da jeg skulle tage stilling til, hvorvidt jeg kunne arbejde i København, ville jeg have vurderet anderledes". Han forsikrede mig, at der var fokus på Lyn10, afgang 6.51 fra Odense og livsnerve for alle, der skal være et sted inden klokken 9.

Siden dengang har der ikke - 7-9-13 - været seriøse DSB-kriser i mit liv. Selvfølgelig er der af og til et godstog, en personpåkørsel eller en signalfejl, der driller, men det sidder ikke i kroppen som en daglig desperation. Det kan blive endnu bedre, for DSB levede overordnet ikke op til sine egne punktlighedskrav i 2018. Men de levede op til mine: Hver morgen genkender jeg svellernes syngen, når jeg spurter ned ad trappen til perronen. Toget kommer, synger de. Og det gør det.