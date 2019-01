Nødhjælp skaber kun behov for mere hjælp

Udsyn: Hvis jeg tager de kritiske briller på og kigger lidt på de mange aktiviteter og debatter om globale problematikker, som vi dagligt bliver grundigt berørt af, så kan jeg ikke lade være med at tænke: "Hvad er det vi vil opnå?"

Vores klode har alle dage været ramt af krige, sult og nød, og det er stadigvæk lige ulykkeligt for de stakkels mennesker, som det går ud over. Vores teknologiske tidsalder har bare gjort den store forskel, at vi bliver informeret i detaljer om alt, hvad der foregår.

Og fordi vi kan, føler vi også at vi skal hjælpe, uanset hvad problemet måtte være. Det gjorde vi ikke for bare 40-50 år siden. Da kunne der let gå lang tid, inden vi blev informeret og derfor var de berørte nødt til at klare sig selv. De nødstedte befolkninger lærte af katastroferne på den grove, men effektive måde.

I dag er vi så dygtige, at vi har sat vores humanitære hjælp i system. Vi har en lang række institutioner, som under dække af medmenneskelighed yder "humanitær hjælp" til katastrofeområder. De beskæftiger alle en stor skare medarbejdere, som honoreres højt for indsamlede penge fra alle os, som gang på gang bliver "fratigget" et passende beløb, svarende til vores dårlige samvittighed eller til risikofri, positiv firmareklame.

Det store spørgsmål er, om ikke det er naturstridigt og dobbeltmoralsk at dele nødhjælp og mad ud til underernærede børn, som formentlig i mange tilfælde allerede er umulige at redde til et bare nogenlunde fornuftigt liv. Typisk for de områder, hvor sult og nød hærger, er, at der ikke er mulighed for at producere de fødevarer, som befolkningen har behov for. Lige så typisk er det, at bare en lille smule mad fremmer lysten til at sætte flere børn i verden, kun fordi børnene er forældrenes eneste "pensionsordning". Ved at dele mad og anden nødhjælp ud forværres situationen på sigt. De liv, der reddes her, vil skabe flere liv. Så den form for hjælp, som vi yder nu, vil kun danne grundlag for endnu mere behov for hjælp i fremtiden.

Den eneste hjælp, der er noget værd, er hjælpen til selvhjælp. Vi skal bruge energien og en del af de mange penge på at udvikle, uddanne og give større forståelse for tilpasning, herunder den ekstremt nødvendige børnebegrænsning. Så længe stormagterne holder krigene i gang ved at sælge enhver form for krigsmateriel og de humanitære hjælpeorganisationer forsøger at holde liv i den del af menneskeheden, som naturen selv ville have valgt fra, så er der desværre kun tale om en dobbeltmoralsk skrue uden ende.

Behovet for at ændre vores lyst til at hjælpe trænger i allerhøjeste grad til fornyelse. Den ukritiske "smiden-penge-ud ad-vinduet"-holdning i dag, har kun - på en meget dyr måde - til formål at pudse vore glorier. Der er næsten ingen grænser for, hvor stolte og selvtilfredse vi er, når vi har ydet et bidrag til et af de store TV-shows med mange kendisser. Vi har så mange dygtige praktikere, som hellere end gerne vil bruge en del af deres tid på at rejse ud til verdens brandpunkter og yde en direkte indsats i form af hjælp til overlevelse. Det giver både beskæftigelse og en meget bedre form for hjælp.